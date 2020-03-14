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Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
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РИА Новости

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

12:34 14.03.2020 (обновлено: 15:35 14.03.2020)
100802
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство направило в регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в учебных заведениях. Как отмечает ведомство, остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе, для чего следует вести обучение в онлайн-форматах. Кроме того, управлениям образования на местах поручено организовать мероприятия по дезинфекции, контролировать графики уборки и проветривания помещений.
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Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что это временные меры, важные для защиты здоровья населения.
"У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем", — приводит его слова пресс-служба.
Министр назвал первостепенной задачей защиту здоровья учащихся и всех работников системы образования. При этом он отметил, что дистанционное обучение возможно организовать за счет ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заразились уже более 140 тысяч человек в более чем 130 странах, пять тысяч из них умерли.
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Коронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
А все ли дети, могут оставаться дрма одни. Многие дети ходят на продлёнку, т.к. родители на работе. Соответственно, если пересадить детей на дистанционное обучение, значит один из родителей должен тоже сидеть дома. А за чей счёт он должен сидеть дома, за счет минпросвещения?? А как быть, если в семье один родитель...????
14 марта, 16:29
cchrysler600
57009117
А логика в том, что у детей есть родители, бабушки и дедушки. Надо просто напречь серое вещество и будет логика!)))
14 марта, 16:26
ГРГражданин России
36101338
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