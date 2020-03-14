Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса , сообщает пресс-служба ведомства. Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики, сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в учебных заведениях. Как отмечает ведомство, остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе, для чего следует вести обучение в онлайн-форматах. Кроме того, управлениям образования на местах поручено организовать мероприятия по дезинфекции, контролировать графики уборки и проветривания помещений. Министерство направило в регионы рекомендациипо усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в учебных заведениях. Как отмечает ведомство, остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе, для чего следует вести обучение в онлайн-форматах. Кроме того, управлениям образования на местах поручено организовать мероприятия по дезинфекции, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что это временные меры, важные для защиты здоровья населения.

"У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем", — приводит его слова пресс-служба.

Министр назвал первостепенной задачей защиту здоровья учащихся и всех работников системы образования. При этом он отметил, что дистанционное обучение возможно организовать за счет ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков.