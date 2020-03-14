Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство направило в регионы рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в учебных заведениях. Как отмечает ведомство, остановка обучения не должна сказаться на общем образовательном процессе, для чего следует вести обучение в онлайн-форматах. Кроме того, управлениям образования на местах поручено организовать мероприятия по дезинфекции, контролировать графики уборки и проветривания помещений.
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Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что это временные меры, важные для защиты здоровья населения.
"У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем", — приводит его слова пресс-служба.
Министр назвал первостепенной задачей защиту здоровья учащихся и всех работников системы образования. При этом он отметил, что дистанционное обучение возможно организовать за счет ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заразились уже более 140 тысяч человек в более чем 130 странах, пять тысяч из них умерли.