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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:36
https://ria.ru/20200429/1570717338.html
В Приморье вводят масочный режим
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РИА Новости

В Приморье вводят масочный режим

05:21 29.04.2020 (обновлено: 14:36 29.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки в медицинских масках
Девушки в медицинских масках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Девушки в медицинских масках. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Все жители Приморья с 30 апреля должны будут носить маски в общественных местах, сообщает правительство региона.
"С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 29 апреля", — говорится в сообщении.

"Ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси", — подчеркнула главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Обязательным становится соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Организации, которые продолжают работу во время самоизоляции, обязаны проводить термометрию и обеспечить сотрудников средствами индивидуальный защиты, проверять наличие и использование кожных антисептиков, проводить дезинфекцию помещений каждые два часа.
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Власти отмечают, что "меры вводятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приморья".
"Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов — в тяжелой форме", — отметил Кожемяко. "Наша задача — пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем, а это зависит от каждого из нас", — добавил он.
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По поручению губернатора главы муниципалитетов должны ежедневно докладывать "о выполнении ограничительных мер".
По информации начальника приморской полиции Олега Стефанкова, в регионе уже зафиксировано 2700 нарушений режима самоизоляции. "Половина штрафов — в тысячу рублей, но при повторном нарушении штрафы возрастают от 15 до 30 тысяч рублей", — отметил руководитель управления МВД по региону.
Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе зафиксированы 347 случаев коронавируса, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский крайОбщество
Популярные комментарии
У нас ввели, а что толку. И в автобусах, и в магазинах полно т.н. "людей" без масок. Кондукторы и продавцы без масок, или только на рот их натягивают. Таких только строгий ошейник исправит.
29 апреля, 06:12
ЛКЛысый Кучерявый
800009
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