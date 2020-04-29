В Приморье вводят масочный режим

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Все жители Все жители Приморья с 30 апреля должны будут носить маски в общественных местах, сообщает правительство региона.

"С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 29 апреля", — говорится в сообщении.

"Ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси", — подчеркнула главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Обязательным становится соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Организации, которые продолжают работу во время самоизоляции, обязаны проводить термометрию и обеспечить сотрудников средствами индивидуальный защиты, проверять наличие и использование кожных антисептиков, проводить дезинфекцию помещений каждые два часа.

Власти отмечают, что "меры вводятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Приморья".

"Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов — в тяжелой форме", — отметил Кожемяко. "Наша задача — пройти праздничные дни так, чтобы не ужесточать меры в будущем, а это зависит от каждого из нас", — добавил он.

По поручению губернатора главы муниципалитетов должны ежедневно докладывать "о выполнении ограничительных мер".

По информации начальника приморской полиции Олега Стефанкова, в регионе уже зафиксировано 2700 нарушений режима самоизоляции. "Половина штрафов — в тысячу рублей, но при повторном нарушении штрафы возрастают от 15 до 30 тысяч рублей", — отметил руководитель управления МВД по региону.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. В регионе зафиксированы 347 случаев коронавируса, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.