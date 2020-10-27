https://ria.ru/20201027/maski-1581726992.html

В России ввели всеобщий масочный режим

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:12

2020-10-27T12:12

2020-10-27T12:13

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</a> рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступит в силу в среду, 28 октября. Согласно этому же документу, отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте будет усилен режим дезинфекции. Помимо этого, для защиты россиян в группе риска — людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями — могут быть введены дополнительные ограничительные меры. Всем субъектам Российской Федерации рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. В регионах также могут действовать дополнительные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, в Москве уже действует масочно-перчаточный режим, треть сотрудников организаций и ученики старших классов работают и учатся в удаленном режиме. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями заблокировали транспортные карты и попросили по мере возможности не покидать дома. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС.О вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно в конце 2019 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. Новый вирус охватил практически всю планету, к настоящему времени заболели более 42 миллионов человек, свыше миллиона умерли. Россия занимает четвертое место по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/rekord-1581719856.html

https://ria.ru/20201027/maska-1581725050.html

https://ria.ru/20200321/1568925173.html

alf semenovitsh Не унимается"мировая закулиса".Всех надо загнать в лагерь. 134

Eugene Shilkin А зимой то же маски рекомендовали носить? При минус 20-40 носить, да? Ведь улица - место массового скопления людей. КТО ответит за смерти людей от ношения масок? 119

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество