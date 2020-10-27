Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/maski-1581726992.html
В России ввели всеобщий масочный режим
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:12
2020-10-27T12:13
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581543475_0:3:3004:1693_1400x0_80_0_0_624118ea459a00bb62806441907592fc.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</a> рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступит в силу в среду, 28 октября. Согласно этому же документу, отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте будет усилен режим дезинфекции. Помимо этого, для защиты россиян в группе риска — людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями — могут быть введены дополнительные ограничительные меры. Всем субъектам Российской Федерации рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. В регионах также могут действовать дополнительные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, в Москве уже действует масочно-перчаточный режим, треть сотрудников организаций и ученики старших классов работают и учатся в удаленном режиме. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями заблокировали транспортные карты и попросили по мере возможности не покидать дома. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС.О вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно в конце 2019 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией. Новый вирус охватил практически всю планету, к настоящему времени заболели более 42 миллионов человек, свыше миллиона умерли. Россия занимает четвертое место по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/rekord-1581719856.html
https://ria.ru/20201027/maska-1581725050.html
https://ria.ru/20200321/1568925173.html
Не унимается"мировая закулиса".Всех надо загнать в лагерь.
134
А зимой то же маски рекомендовали носить? При минус 20-40 носить, да? Ведь улица - место массового скопления людей. КТО ответит за смерти людей от ношения масок?
119
46
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581543475_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_31ddf6325c3a988e65451cd8efbc0331.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество

В России ввели всеобщий масочный режим

12:12 27.10.2020 (обновлено: 12:13 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонтролер Мосгортранса в защитной маске на остановке общественного транспорта в Москве
Контролер Мосгортранса в защитной маске на остановке общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступит в силу в среду, 28 октября.
Согласно этому же документу, отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общественного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте будет усилен режим дезинфекции.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 11:37Распространение нового коронавируса
В России зафиксирован рекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
Помимо этого, для защиты россиян в группе риска — людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями — могут быть введены дополнительные ограничительные меры.
Всем субъектам Российской Федерации рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения. В регионах также могут действовать дополнительные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией.
Так, в Москве уже действует масочно-перчаточный режим, треть сотрудников организаций и ученики старших классов работают и учатся в удаленном режиме. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями заблокировали транспортные карты и попросили по мере возможности не покидать дома.
Пассажир в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:02Распространение нового коронавируса
Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски
Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС.
О вспышке новой коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно в конце 2019 года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией.
Новый вирус охватил практически всю планету, к настоящему времени заболели более 42 миллионов человек, свыше миллиона умерли.
Россия занимает четвертое место по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить46
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния