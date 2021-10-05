https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753199141.html

Регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия по QR-коду

Регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия по QR-коду - РИА Новости, 05.10.2021

Регионам рекомендовали ввести допуск на мероприятия по QR-коду

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о рекомендации регионам по допуску на мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:04

2021-10-05T16:04

2021-10-05T16:04

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о рекомендации регионам по допуску на мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни."Рекомендация регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или ранее перенесенное в течение не более шести месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией с возможностью повышения лимита массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211005/golikova-1753197841.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия