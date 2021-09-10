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https://ria.ru/20210910/sputnik-1749570931.html
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург - РИА Новости, 10.09.2021
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург
Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:28
2021-09-10T18:40
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.По его словам, пока нет однозначного ответа, стоит ли менять препарат при дальнейшей мутации вируса. Неизвестно, как вакцина будет взаимодействовать с вариантами SARS-CoV-2, которые появятся в будущем.Он отметил, что сейчас в Москве и фактически по всей России "циркулирует один штамм".У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.
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коронавирус в россии, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
17:28 10.09.2021 (обновлено: 18:40 10.09.2021)
 
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.
По его словам, пока нет однозначного ответа, стоит ли менять препарат при дальнейшей мутации вируса. Неизвестно, как вакцина будет взаимодействовать с вариантами SARS-CoV-2, которые появятся в будущем.

"Во всяком случае мы ее создавали таким образом, чтобы она защищала от очень широкого количества штаммов", — добавил академик.

Он отметил, что сейчас в Москве и фактически по всей России "циркулирует один штамм".
У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
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19 августа, 12:25
Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.
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