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"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург - РИА Новости, 10.09.2021
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург
Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:28
2021-09-10T17:28
2021-09-10T18:40
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.По его словам, пока нет однозначного ответа, стоит ли менять препарат при дальнейшей мутации вируса. Неизвестно, как вакцина будет взаимодействовать с вариантами SARS-CoV-2, которые появятся в будущем.Он отметил, что сейчас в Москве и фактически по всей России "циркулирует один штамм".У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.
https://ria.ru/20210909/vaktsiny-1749350905.html
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коронавирус в россии, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
17:28 10.09.2021 (обновлено: 18:40 10.09.2021)
"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса