https://ria.ru/20210910/sputnik-1749570931.html

"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург

"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург - РИА Новости, 10.09.2021

"Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, заявил Гинцбург

Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:28

2021-09-10T17:28

2021-09-10T18:40

коронавирус в россии

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.По его словам, пока нет однозначного ответа, стоит ли менять препарат при дальнейшей мутации вируса. Неизвестно, как вакцина будет взаимодействовать с вариантами SARS-CoV-2, которые появятся в будущем.Он отметил, что сейчас в Москве и фактически по всей России "циркулирует один штамм".У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.

https://ria.ru/20210909/vaktsiny-1749350905.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19