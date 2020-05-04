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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T09:00
https://ria.ru/20200504/1570941687.html
Жителям Башкирии запретили покидать жилье без маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Жителям Башкирии запретили покидать жилье без маски

09:00 04.05.2020
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка в защитной маске. Архивное фото
УФА, 4 мая - РИА Новости. Масочный режим, который ввёл глава Башкирии Радий Хабиров для профилактики коронавирусной инфекции, начал действовать в регионе с 4 мая.
Ранее руководитель республики внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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В соответствии с новой редакцией документа граждане обязаны повсеместно соблюдать социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра, за исключением нахождения в такси, с 4 мая – использовать маски вне места своего проживания.
Кроме того, режим самоизоляции теперь не распространяется на следование к объекту строительства многоквартирного дома или иного объекта в целях приобретения недвижимости, но при наличии подтверждающих документов и паспорта.
Изменения разрешают работу строительных организаций; организаций, выполняющих проектно-изыскательные работы, экспертизу проектной документации и результатов проектных изысканий, функции службы заказчиков, технических заказчиков; организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом строительства, а также организации, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
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Хабиров с 31 марта ввел в регионе режим самоизоляции граждан - им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00. По последним данным правительства, режим самоизоляции в регионе продлен до 11 мая.
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