Жителям Башкирии запретили покидать жилье без маски

УФА, 4 мая - РИА Новости. Масочный режим, который ввёл глава Башкирии Масочный режим, который ввёл глава Башкирии Радий Хабиров для профилактики коронавирусной инфекции , начал действовать в регионе с 4 мая.

Ранее руководитель республики внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

В соответствии с новой редакцией документа граждане обязаны повсеместно соблюдать социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра, за исключением нахождения в такси, с 4 мая – использовать маски вне места своего проживания.

Кроме того, режим самоизоляции теперь не распространяется на следование к объекту строительства многоквартирного дома или иного объекта в целях приобретения недвижимости, но при наличии подтверждающих документов и паспорта.

Изменения разрешают работу строительных организаций; организаций, выполняющих проектно-изыскательные работы, экспертизу проектной документации и результатов проектных изысканий, функции службы заказчиков, технических заказчиков; организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом строительства, а также организации, осуществляющие деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Хабиров с 31 марта ввел в регионе режим самоизоляции граждан - им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00. По последним данным правительства, режим самоизоляции в регионе продлен до 11 мая.