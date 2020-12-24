В Петербурге ресторанам разрешили открыть зимние террасы в праздники
21:32 24.12.2020 (обновлено: 23:29 24.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Власти Петербурга разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января, следует из постановления городского правительства, регулирующего правила благоустройства.
"С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами. — Прим. ред.), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных)", — говорится в документе.
Отмечается, что площадь зимних террас не должна превышать площадь самого предприятия общепита.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.
Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжавших работать в обычном режиме. Десятого декабря "карта сопротивления" прекратила свое существование, организаторы сообщили, что их "наконец услышала власть". Сообщалось также, что губернатор Петербурга обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором. Сообщалось, что власти Петербурга в качестве одной из мер поддержки заведений общественного питания планировали разрешить им открывать зимние террасы.
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