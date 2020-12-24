https://ria.ru/20201224/terrasa-1590831212.html

В Петербурге ресторанам разрешили открыть зимние террасы в праздники

В Петербурге ресторанам разрешили открыть зимние террасы в праздники

Власти Петербурга разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января, следует из постановления городского правительства,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T21:32

2020-12-24T21:32

2020-12-24T23:29

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ленинградский зоопарк

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Власти Петербурга разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января, следует из постановления городского правительства, регулирующего правила благоустройства.Отмечается, что площадь зимних террас не должна превышать площадь самого предприятия общепита.Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге бары, кафе и рестораны в настоящее время работают до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.Несколько сотен кафе и баров в Петербурге отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжавших работать в обычном режиме. Десятого декабря "карта сопротивления" прекратила свое существование, организаторы сообщили, что их "наконец услышала власть". Сообщалось также, что губернатор Петербурга обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии и сообщил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидситуация и это будет согласовано с Роспотребнадзором. Сообщалось, что власти Петербурга в качестве одной из мер поддержки заведений общественного питания планировали разрешить им открывать зимние террасы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ленинградский зоопарк, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург