В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда , сообщает газета Nation со ссылкой на местный минздрав.

По данным министерства, заболевшая - 61-летняя китаянка из города Ухань в центральной части КНР . Как отмечается, женщину уже удалось вылечить и в понедельник она должна вернуться на родину.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. В четверг, 9 января, китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января, один человек, заболевший новым типом коронавируса в китайском городе Ухань, скончался, болеют еще около 40 человек, несколько сотен - под наблюдением.

По данным издания, в понедельник минздрав Таиланда сообщил о введении мер в аэропортах страны по проверке людей, прибывших из города Ухань. Также был усилен контроль в частных и государственных больницах Таиланда.