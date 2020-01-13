В Таиланде выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. В четверг, 9 января, китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января, один человек, заболевший новым типом коронавируса в китайском городе Ухань, скончался, болеют еще около 40 человек, несколько сотен - под наблюдением.
По данным издания, в понедельник минздрав Таиланда сообщил о введении мер в аэропортах страны по проверке людей, прибывших из города Ухань. Также был усилен контроль в частных и государственных больницах Таиланда.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
9 января, 04:05Названа причина вспышки пневмонии в Китае