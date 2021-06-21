https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835826.html

Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19

Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в течение трех недель, через два месяца стоит ожидать спада, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T04:37

2021-06-21T04:37

2021-06-21T09:06

распространение коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в течение трех недель, через два месяца стоит ожидать спада, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Специалист строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности коронавируса, созданную на основе официальной статистики. Субъекты там разбиты на четыре группы в зависимости от динамики: "зеленые" с показателем меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" — 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" — 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, оно угасает, если больше — усиливается.Как отметил ученый, ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась по всей стране, в "темно-красной" зоне находятся 13 регионов и лишь Ингушетия и Якутия остаются в "зеленой", но и там в ближайшее время обстановка, скорее всего, ухудшится.Хуже всего в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.По прогнозу Тавадяна, пик заболеваемости с выходом на плато будет достигнут в течение одной-трех недель.Как заявил эксперт, всплеск заболеваемости по прогнозу должен был прийтись на весну, но "сдвинулся" на лето. Следующая волна может быть в конце года."Однако будет ли еще один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом", — сказал Тавадян.Заболеваемость в России выросла в начале лета. Так, в Москве в субботу зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.

https://ria.ru/20210620/shtamm-1737770764.html

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агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество