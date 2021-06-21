Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835826.html
Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19
Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в течение трех недель, через два месяца стоит ожидать спада, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T04:37
2021-06-21T09:06
распространение коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602653465_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_df54192bb73d0adc905faef183cc9f40.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в течение трех недель, через два месяца стоит ожидать спада, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Специалист строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности коронавируса, созданную на основе официальной статистики. Субъекты там разбиты на четыре группы в зависимости от динамики: "зеленые" с показателем меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" — 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" — 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, оно угасает, если больше — усиливается.Как отметил ученый, ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась по всей стране, в "темно-красной" зоне находятся 13 регионов и лишь Ингушетия и Якутия остаются в "зеленой", но и там в ближайшее время обстановка, скорее всего, ухудшится.Хуже всего в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.По прогнозу Тавадяна, пик заболеваемости с выходом на плато будет достигнут в течение одной-трех недель.Как заявил эксперт, всплеск заболеваемости по прогнозу должен был прийтись на весну, но "сдвинулся" на лето. Следующая волна может быть в конце года."Однако будет ли еще один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом", — сказал Тавадян.Заболеваемость в России выросла в начале лета. Так, в Москве в субботу зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.
https://ria.ru/20210620/shtamm-1737770764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602653465_392:0:2471:1559_1920x0_80_0_0_edee2e49b7d164865e6b45f39386c8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19
04:37 21.06.2021 (обновлено: 09:06 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Статистик назвал возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в течение трех недель, через два месяца стоит ожидать спада, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Специалист строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности коронавируса, созданную на основе официальной статистики. Субъекты там разбиты на четыре группы в зависимости от динамики: "зеленые" с показателем меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" — 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" — 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" — 1,1-1,2 (отрицательный — неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, оно угасает, если больше — усиливается.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 12:45Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал подробности об индийском штамме коронавируса
Как отметил ученый, ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась по всей стране, в "темно-красной" зоне находятся 13 регионов и лишь Ингушетия и Якутия остаются в "зеленой", но и там в ближайшее время обстановка, скорее всего, ухудшится.
Хуже всего в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.
По прогнозу Тавадяна, пик заболеваемости с выходом на плато будет достигнут в течение одной-трех недель.

"Понижение следует ожидать не ранее чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее", — отметил он.

Как заявил эксперт, всплеск заболеваемости по прогнозу должен был прийтись на весну, но "сдвинулся" на лето. Следующая волна может быть в конце года.
"Однако будет ли еще один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом", — сказал Тавадян.
Заболеваемость в России выросла в начале лета. Так, в Москве в субботу зарегистрировали максимальное число случаев COVID-19 — 9120. Почти у 90% госпитализированных пациентов выявили дельта-штамм, который обнаружили в марте в Индии. По предварительным данным, новый вариант более агрессивен.
 
Распространение коронавирусаАгаси ТавадянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
Лента новостейМолния