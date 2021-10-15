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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211015/privitye-1754735580.html
Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента
Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента - РИА Новости, 15.10.2021
Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента
Доля вакцинированных жителей Татарстана в числе находящихся на лечении в стационарах с COVID-19 составляет 4,5%, ни одного летального случая среди... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:07
2021-10-15T14:07
республика татарстан
набережные челны
казань
альметьевск
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Доля вакцинированных жителей Татарстана в числе находящихся на лечении в стационарах с COVID-19 составляет 4,5%, ни одного летального случая среди вакцинированных не зарегистрировано, сообщил замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.Замминистра уточнил, что в структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%. Ни один из них не находится на искусственной вентиляции легких.Фатихов отметил, что в связи с введением в Татарстане QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан количество пунктов вакцинации увеличено со 153 до 170, некоторые из них работают круглосуточно. "Открыли дополнительные мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству вакцинированных – 24 тысячи человек вакцинированы за последние сутки", - сказал он.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.По данным оперативного штаба, на 15 октября в Татарстане зарегистрировано 28 349 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 110. Темп прироста заболеваемости за последние сутки составил 0,4%. Выздоровели за весь период 23 973 человека. Умерли от COVID-19 в республике 830 человек. По данным минздрава Татарстана, всего вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 195 882 человека, из них 976 231 человек получили второй компонент вакцины.
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набережные челны, казань, альметьевск, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:07 15.10.2021
 

Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
Медицинский сотрудник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Доля вакцинированных жителей Татарстана в числе находящихся на лечении в стационарах с COVID-19 составляет 4,5%, ни одного летального случая среди вакцинированных не зарегистрировано, сообщил замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.
"Эффективность вакцинации от коронавируса оценивается в пределах до 95%, риск есть 5%, что человек может заболеть. Но сегодня мы видим, что протекает заболевание в любом случае в легкой форме, и сегодня мы пока не видели случаев летальных исходов среди пациентов, которые привились от коронавируса", - сказал Фатихов журналистам.
Замминистра уточнил, что в структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%. Ни один из них не находится на искусственной вентиляции легких.
Фатихов отметил, что в связи с введением в Татарстане QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан количество пунктов вакцинации увеличено со 153 до 170, некоторые из них работают круглосуточно. "Открыли дополнительные мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству вакцинированных – 24 тысячи человек вакцинированы за последние сутки", - сказал он.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.
По данным оперативного штаба, на 15 октября в Татарстане зарегистрировано 28 349 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 110. Темп прироста заболеваемости за последние сутки составил 0,4%. Выздоровели за весь период 23 973 человека. Умерли от COVID-19 в республике 830 человек. По данным минздрава Татарстана, всего вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 195 882 человека, из них 976 231 человек получили второй компонент вакцины.
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Республика ТатарстанНабережные ЧелныКазаньАльметьевскЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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