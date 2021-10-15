https://ria.ru/20211015/privitye-1754735580.html

Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента

Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента - РИА Новости, 15.10.2021

Доля привившихся от COVID в больницах Татарстана составляет 4,5 процента

Доля вакцинированных жителей Татарстана в числе находящихся на лечении в стационарах с COVID-19 составляет 4,5%, ни одного летального случая среди... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:07

2021-10-15T14:07

2021-10-15T14:07

республика татарстан

набережные челны

казань

альметьевск

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Доля вакцинированных жителей Татарстана в числе находящихся на лечении в стационарах с COVID-19 составляет 4,5%, ни одного летального случая среди вакцинированных не зарегистрировано, сообщил замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.Замминистра уточнил, что в структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%. Ни один из них не находится на искусственной вентиляции легких.Фатихов отметил, что в связи с введением в Татарстане QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан количество пунктов вакцинации увеличено со 153 до 170, некоторые из них работают круглосуточно. "Открыли дополнительные мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству вакцинированных – 24 тысячи человек вакцинированы за последние сутки", - сказал он.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.По данным оперативного штаба, на 15 октября в Татарстане зарегистрировано 28 349 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 110. Темп прироста заболеваемости за последние сутки составил 0,4%. Выздоровели за весь период 23 973 человека. Умерли от COVID-19 в республике 830 человек. По данным минздрава Татарстана, всего вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 195 882 человека, из них 976 231 человек получили второй компонент вакцины.

https://ria.ru/20211012/lokdaun-1754202385.html

набережные челны

казань

альметьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

набережные челны, казань, альметьевск, здоровье - общество, коронавирус covid-19