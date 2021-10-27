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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756445586.html
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 27.10.2021
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с коронавирусом, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с коронавирусом, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции."За последние сутки подтверждено 1123 смерти. За весь период по России умерло 233 898 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Москве скончался 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74, в Краснодарском крае — 42.Предыдущий антирекорд фиксировали накануне — 1106 случаев.COVID-19 выявили у 36 582 человек (днем ранее — 36 446), общее число выросло до 8 352 601. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 29 151, всего поправились уже 7 242 735 пациентов.Больше всего новых инфицированных в столице (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670); меньше всего в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (17) и в Магаданской области (28).В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 27.10.2021 (обновлено: 11:53 27.10.2021)
 
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России за сутки от COVID-19 умерли 1123 человека

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
Медицинские сотрудники у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с коронавирусом, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
"За последние сутки подтверждено 1123 смерти. За весь период по России умерло 233 898 человек", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве скончался 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74, в Краснодарском крае — 42.
Предыдущий антирекорд фиксировали накануне — 1106 случаев.
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COVID-19 выявили у 36 582 человек (днем ранее — 36 446), общее число выросло до 8 352 601. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 29 151, всего поправились уже 7 242 735 пациентов.
Больше всего новых инфицированных в столице (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670); меньше всего в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (17) и в Магаданской области (28).
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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