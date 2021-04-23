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Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

Владимир Путин подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Документ опубликован на сайте Кремля, он... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:08

2021-04-23T21:08

2021-04-23T22:06

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Документ опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу с сегодняшнего дня.Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.Президент обязал органы публичной власти и иные организации определить число работников, обеспечивающих свою деятельность в этот период.Первоначально власти планировали, что россияне будут отдыхать шесть дней - три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, владимир путин