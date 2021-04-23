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Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Владимир Путин подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Документ опубликован на сайте Кремля, он... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T21:08
2021-04-23T21:08
2021-04-23T22:06
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Документ опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу с сегодняшнего дня.Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.Президент обязал органы публичной власти и иные организации определить число работников, обеспечивающих свою деятельность в этот период.Первоначально власти планировали, что россияне будут отдыхать шесть дней - три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество, владимир путин
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ, объявляющий дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Документ опубликован на сайте
Кремля, он вступает в силу с сегодняшнего дня.
Отмечается, что такое решение глава государства принял "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции" и укрепления здоровья граждан.
Президент обязал органы публичной власти и иные организации определить число работников, обеспечивающих свою деятельность в этот период.
Первоначально власти планировали, что россияне будут отдыхать шесть дней - три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы.