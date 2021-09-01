Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/uchaschiesya-1748089776.html
Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате
Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 01.09.2021
Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате
Российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, вузы также... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T01:29
2021-09-01T09:13
общество
школа
москва
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московский физико-технический институт
анастасия ракова
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_182:379:3139:2042_1920x0_80_0_0_d86f9ba00ff82e027776054363e74326.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, вузы также собираются провести очные праздничные мероприятия для своих студентов и начать учебный год в смешанном формате.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.В прошедшем году День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в школах Москвы традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.ШколыКак заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, российские школы готовы начать учебный год очно и принять все 17 миллионов учеников. Министр также выразил надежду, что праздничные мероприятия в День знаний все школы страны смогут провести в привычном формате.Также Роспотребнадзором были опубликованы рекомендации по проведению школьных линеек в этом году: мероприятия необходимо организовать по классам или параллелям на открытом воздухе, родители при этом должны быть в защитных масках.Кравцов также напомнил, что учебный год в школах начнется очно, школьники сядут за парты. В зависимости от ситуации в субъекте РФ, регионы смогут принимать решение о переводе учебных заведений на удаленный формат, но тотальной дистанционки не планируется, уточняют в министерстве просвещения.Как заявили в Роспотребнадзоре, в новом учебном году для школ сохранятся те же противоэпидемиологические требования, что и год назад: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, использование средств индивидуальной защиты работниками пищеблоков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.По словам начальницы управления Роспотребнадзора Ирины Шевкун, эти правила будут действовать до конца учебного года.Столичный опытВ этом году московская система образования, около 5 тысяч зданий, примет 1,5 миллиона ребят: более 1 миллиона пойдут в школу, из них 116 тысяч первоклассники, еще 430 тысяч малышей пойдут в детские сады и 100 тысяч студентов примут колледжи.Учебный год в московских школах начнется в очном режиме с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. В школах будет проводиться термометрия на входе. Также для минимизации контактов между детьми будет действовать принцип разведения потоков - для каждой из параллелей классов будет свое время прихода в школу, начала уроков и перемен. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением уроков, где требуется специальное оборудование. В таких кабинетах после каждого занятия будет проводиться тщательная дезинфекция. Во всех помещениях будет проводиться регулярная тщательная уборка. В общем доступе будут дозаторы с антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха. Помимо этого, сотрудники школы должны носить средства защиты. Ношение масок для учителей будет иметь рекомендательный характер.Если у ученика будет обнаружена коронавирусная инфекция, его класс будет изолирован на 14-дневный карантин с продолжением учебы в онлайн-формате с помощью сервисов "Московской электронной школы". При этом, как сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, дистанционное обучение возможно организовать и по желанию, но только если все родители в классе напишут заявление на имя директора.ВузыКак заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, российские вузы начнут учебный год очно, по необходимости будут использоваться элементы онлайн-формата. Фальков уточнил, что 1 сентября также будет праздноваться, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах университеты примут решения о формате. В этот день планируют начать учебный год 98% российских вузов.Фальков также объявлял, что противоэпидемиологические меры, рекомендации Роспотребнадзора, данные еще в прошлом году, сохранятся и в этом, принципиальных изменений нет: термометрия на входе, санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.Как отмечали в министерстве, несмотря на то, что студентам рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса, никто не вправе вводить дискриминационные и ограничивающие меры в отношении тех студентов, которые не привились, а запрос на предоставление информации о вакцинации направлен исключительно на сбор статистики.Не может быть, по заявлению Минобрнауки, и дискриминации при заселении в общежития.Ряд российских вузов, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, подтвердили, что начнут учебный год в очном формате, при необходимости применяя удаленные технологии.Российские вузы также выразили готовность принять иностранных студентов, которые могут вернуть в РФ на обучение. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ утвердил подготовленный Минобрнауки, Роспотребнадзором и МИД алгоритм возвращения студентов из стран, с которыми не восстановлено авиасообщение. По словам заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко, иностранные студенты по этому алгоритму уже начали возвращаться в РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/medkabinet-1747957633.html
https://sn.ria.ru/20210901/mgpu-shkola-1747953108.html
https://ria.ru/20210831/shkoly-1748006316.html
https://ria.ru/20210826/shkola-1747280200.html
https://ria.ru/20210831/studenty-1748002387.html
https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746530017.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735280486_549:137:3095:2047_1920x0_80_0_0_ebac05d86f302de5affa97a72321c37a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, школа, москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский физико-технический институт, анастасия ракова , сергей кравцов, день знаний, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), валерий фальков, россия, сн_образование, социальный навигатор
01:29 01.09.2021 (обновлено: 09:13 01.09.2021)
 
Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате

У российских школьников и студентов с 1 сентября начнется учебный год в очном формате

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, вузы также собираются провести очные праздничные мероприятия для своих студентов и начать учебный год в смешанном формате.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
В России 13 тысяч врачей-волонтеров обслуживают четыре миллиона человек - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 11:39В России
Минздраву предложили вернуть медкабинеты в школы
В прошедшем году День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в школах Москвы традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.

Школы

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, российские школы готовы начать учебный год очно и принять все 17 миллионов учеников. Министр также выразил надежду, что праздничные мероприятия в День знаний все школы страны смогут провести в привычном формате.
Также Роспотребнадзором были опубликованы рекомендации по проведению школьных линеек в этом году: мероприятия необходимо организовать по классам или параллелям на открытом воздухе, родители при этом должны быть в защитных масках.
МГПУ_Школьный двор
03:00
Школьный двор как "место силы"Сегодня школьный двор — обычная территория, от которой никто не ждет ничего особенного. О том, как можно менять пространство вокруг школы и каким запросам оно может отвечать — в инфографике МИА "Россия сегодня", подготовленной на основе исследований Московского городского педагогического университета
Кравцов также напомнил, что учебный год в школах начнется очно, школьники сядут за парты. В зависимости от ситуации в субъекте РФ, регионы смогут принимать решение о переводе учебных заведений на удаленный формат, но тотальной дистанционки не планируется, уточняют в министерстве просвещения.
Как заявили в Роспотребнадзоре, в новом учебном году для школ сохранятся те же противоэпидемиологические требования, что и год назад: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, использование средств индивидуальной защиты работниками пищеблоков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.
По словам начальницы управления Роспотребнадзора Ирины Шевкун, эти правила будут действовать до конца учебного года.
Многопрофильная полилингвальная школа Global в Липецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 15:27Липецкая область
Две новые школы откроются 1 сентября в Липецкой области

Столичный опыт

В этом году московская система образования, около 5 тысяч зданий, примет 1,5 миллиона ребят: более 1 миллиона пойдут в школу, из них 116 тысяч первоклассники, еще 430 тысяч малышей пойдут в детские сады и 100 тысяч студентов примут колледжи.
Учебный год в московских школах начнется в очном режиме с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. В школах будет проводиться термометрия на входе. Также для минимизации контактов между детьми будет действовать принцип разведения потоков - для каждой из параллелей классов будет свое время прихода в школу, начала уроков и перемен. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением уроков, где требуется специальное оборудование. В таких кабинетах после каждого занятия будет проводиться тщательная дезинфекция. Во всех помещениях будет проводиться регулярная тщательная уборка. В общем доступе будут дозаторы с антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха. Помимо этого, сотрудники школы должны носить средства защиты. Ношение масок для учителей будет иметь рекомендательный характер.
Если у ученика будет обнаружена коронавирусная инфекция, его класс будет изолирован на 14-дневный карантин с продолжением учебы в онлайн-формате с помощью сервисов "Московской электронной школы". При этом, как сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, дистанционное обучение возможно организовать и по желанию, но только если все родители в классе напишут заявление на имя директора.
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 03:19
Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы

Вузы

Как заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, российские вузы начнут учебный год очно, по необходимости будут использоваться элементы онлайн-формата. Фальков уточнил, что 1 сентября также будет праздноваться, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах университеты примут решения о формате. В этот день планируют начать учебный год 98% российских вузов.
Фальков также объявлял, что противоэпидемиологические меры, рекомендации Роспотребнадзора, данные еще в прошлом году, сохранятся и в этом, принципиальных изменений нет: термометрия на входе, санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.
Как отмечали в министерстве, несмотря на то, что студентам рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса, никто не вправе вводить дискриминационные и ограничивающие меры в отношении тех студентов, которые не привились, а запрос на предоставление информации о вакцинации направлен исключительно на сбор статистики.
Здание нового общежития Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 15:01Распространение коронавируса
Садовничий озвучил требования по коронавирусу к иностранным студентам
Не может быть, по заявлению Минобрнауки, и дискриминации при заселении в общежития.
Ряд российских вузов, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, подтвердили, что начнут учебный год в очном формате, при необходимости применяя удаленные технологии.
Российские вузы также выразили готовность принять иностранных студентов, которые могут вернуть в РФ на обучение. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ утвердил подготовленный Минобрнауки, Роспотребнадзором и МИД алгоритм возвращения студентов из стран, с которыми не восстановлено авиасообщение. По словам заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко, иностранные студенты по этому алгоритму уже начали возвращаться в РФ.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
20 августа, 13:16Распространение коронавируса
Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России
 
ОбществоШколаМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московский физико-технический институтАнастасия РаковаСергей КравцовДень знанийРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Валерий ФальковРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм
14:42Хакеры научились взламывать видеокарты для компьютеров
14:41Вучич рассказал, от чего зависит европейская интеграция Сербии
14:40Стала известна дата итогового сочинения у 11-х классов
14:38Любимова объяснила появление в Москве скандальной скульптуры Фишера
14:38В Сан-Марино почтили память жертв теракта в Беслане
14:38Участнику нападения на машину ФСБ на акции в Москве дали условный срок
14:34Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена
14:33Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам в Пензе, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
Лента новостейМолния