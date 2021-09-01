https://ria.ru/20210901/uchaschiesya-1748089776.html

Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате

Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 01.09.2021

Школьники и студенты начнут новый учебный год в очном формате

Российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, вузы также... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T01:29

2021-09-01T01:29

2021-09-01T09:13

общество

школа

москва

мгу имени м. в. ломоносова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московский физико-технический институт

анастасия ракова

сергей кравцов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские школьники придут 1 сентября на традиционные линейки, а также вернутся за парты там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, вузы также собираются провести очные праздничные мероприятия для своих студентов и начать учебный год в смешанном формате.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.В прошедшем году День знаний в России прошел в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. В частности, 1 сентября в школах Москвы традиционные линейки состоялись только для первоклассников, для остальных учащихся были проведены классные часы.ШколыКак заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, российские школы готовы начать учебный год очно и принять все 17 миллионов учеников. Министр также выразил надежду, что праздничные мероприятия в День знаний все школы страны смогут провести в привычном формате.Также Роспотребнадзором были опубликованы рекомендации по проведению школьных линеек в этом году: мероприятия необходимо организовать по классам или параллелям на открытом воздухе, родители при этом должны быть в защитных масках.Кравцов также напомнил, что учебный год в школах начнется очно, школьники сядут за парты. В зависимости от ситуации в субъекте РФ, регионы смогут принимать решение о переводе учебных заведений на удаленный формат, но тотальной дистанционки не планируется, уточняют в министерстве просвещения.Как заявили в Роспотребнадзоре, в новом учебном году для школ сохранятся те же противоэпидемиологические требования, что и год назад: термометрия на входе в здание, использование антисептиков, обеззараживателей воздуха, использование средств индивидуальной защиты работниками пищеблоков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, посещение столовых и перемены по отдельному графику, запрет на массовые мероприятия между классами.По словам начальницы управления Роспотребнадзора Ирины Шевкун, эти правила будут действовать до конца учебного года.Столичный опытВ этом году московская система образования, около 5 тысяч зданий, примет 1,5 миллиона ребят: более 1 миллиона пойдут в школу, из них 116 тысяч первоклассники, еще 430 тысяч малышей пойдут в детские сады и 100 тысяч студентов примут колледжи.Учебный год в московских школах начнется в очном режиме с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. В школах будет проводиться термометрия на входе. Также для минимизации контактов между детьми будет действовать принцип разведения потоков - для каждой из параллелей классов будет свое время прихода в школу, начала уроков и перемен. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением уроков, где требуется специальное оборудование. В таких кабинетах после каждого занятия будет проводиться тщательная дезинфекция. Во всех помещениях будет проводиться регулярная тщательная уборка. В общем доступе будут дозаторы с антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха. Помимо этого, сотрудники школы должны носить средства защиты. Ношение масок для учителей будет иметь рекомендательный характер.Если у ученика будет обнаружена коронавирусная инфекция, его класс будет изолирован на 14-дневный карантин с продолжением учебы в онлайн-формате с помощью сервисов "Московской электронной школы". При этом, как сообщала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, дистанционное обучение возможно организовать и по желанию, но только если все родители в классе напишут заявление на имя директора.ВузыКак заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, российские вузы начнут учебный год очно, по необходимости будут использоваться элементы онлайн-формата. Фальков уточнил, что 1 сентября также будет праздноваться, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах университеты примут решения о формате. В этот день планируют начать учебный год 98% российских вузов.Фальков также объявлял, что противоэпидемиологические меры, рекомендации Роспотребнадзора, данные еще в прошлом году, сохранятся и в этом, принципиальных изменений нет: термометрия на входе, санитарная обработка помещений, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.Как отмечали в министерстве, несмотря на то, что студентам рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса, никто не вправе вводить дискриминационные и ограничивающие меры в отношении тех студентов, которые не привились, а запрос на предоставление информации о вакцинации направлен исключительно на сбор статистики.Не может быть, по заявлению Минобрнауки, и дискриминации при заселении в общежития.Ряд российских вузов, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, подтвердили, что начнут учебный год в очном формате, при необходимости применяя удаленные технологии.Российские вузы также выразили готовность принять иностранных студентов, которые могут вернуть в РФ на обучение. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ утвердил подготовленный Минобрнауки, Роспотребнадзором и МИД алгоритм возвращения студентов из стран, с которыми не восстановлено авиасообщение. По словам заместителя министра науки и высшего образования Петра Кучеренко, иностранные студенты по этому алгоритму уже начали возвращаться в РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/medkabinet-1747957633.html

https://sn.ria.ru/20210901/mgpu-shkola-1747953108.html

https://ria.ru/20210831/shkoly-1748006316.html

https://ria.ru/20210826/shkola-1747280200.html

https://ria.ru/20210831/studenty-1748002387.html

https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746530017.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, москва, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский физико-технический институт, анастасия ракова , сергей кравцов, день знаний, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), валерий фальков, россия, сн_образование, социальный навигатор