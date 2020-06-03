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Религия и мировоззрение
2020-06-04T00:02
https://ria.ru/20200603/1572432825.html
Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570523384_0:119:3072:1846_1036x0_80_0_0_909073dbe382e14d6a261f777120096b.jpg
РИА Новости

Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих

23:59 03.06.2020 (обновлено: 00:02 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоран в руках муфтия
Коран в руках муфтия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мечети и мусульманские центры в среду возобновили свою работу на территории Московской области после ослабления ограничительных мер по коронавирусу, сейчас они доступны для индивидуального посещения верующими, сообщила пресс-служба Совета муфтиев России (СМР).
"Мечети доступны исключительно для индивидуального посещения и при условии строгого соблюдения действующих санитарных предписаний", - сообщили в СМР.
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Как уточнили в Совете муфтиев, решение о возобновлении с 3 июня на территории Подмосковья работы мусульманских центров и мечетей было принято Духовным управлением мусульман региона "в рамках реализуемого правительством Московской области плана по смягчению ограничительных мер и по согласованию с главным государственным санитарным врачом Московской области Ольгой Микаиловой".
"Пятничные коллективные молитвы будут проводиться также при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям, и только в следующих городах Московской области: Ногинск, Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Звенигород, Родники, Коломна, Яхрома, Зарайск, Домодедово, Тучково, Шаховская", - говорится в пресс-релизе.
В остальных мусульманских общинах Подмосковья пятничные молитвы в коллективном режиме проводиться не будут, а продолжатся в режиме онлайн до улучшения эпидемиологической ситуации, добавили в СМР.
При этом людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также с симптомами ОРВИ "настоятельно рекомендуется пока не посещать мечети и мусульманские центры и не участвовать в коллективных богослужениях", отмечается в сообщении.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)Общество
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