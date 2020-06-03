Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мечети и мусульманские центры в среду возобновили свою работу на территории Мечети и мусульманские центры в среду возобновили свою работу на территории Московской области после ослабления ограничительных мер по коронавирусу, сейчас они доступны для индивидуального посещения верующими, сообщила пресс-служба Совета муфтиев России (СМР).

"Мечети доступны исключительно для индивидуального посещения и при условии строгого соблюдения действующих санитарных предписаний", - сообщили в СМР.

Как уточнили в Совете муфтиев, решение о возобновлении с 3 июня на территории Подмосковья работы мусульманских центров и мечетей было принято Духовным управлением мусульман региона "в рамках реализуемого правительством Московской области плана по смягчению ограничительных мер и по согласованию с главным государственным санитарным врачом Московской области Ольгой Микаиловой".

Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Яхрома, Зарайск, "Пятничные коллективные молитвы будут проводиться также при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям, и только в следующих городах Московской области: Ногинск Звенигород , Родники, Коломна Домодедово , Тучково, Шаховская", - говорится в пресс-релизе.

В остальных мусульманских общинах Подмосковья пятничные молитвы в коллективном режиме проводиться не будут, а продолжатся в режиме онлайн до улучшения эпидемиологической ситуации, добавили в СМР.