В Москве с 13 июля отменяют масочный режим на улицах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения защитных масок на улицах с 13 июля.

Собянин отметил, что за прошедшую неделю среднее число заболевших COVID-19 в столице снизилось еще на 20%: с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с последней неделей июня).

"Принимая во внимание эти позитивные тенденции и с учетом рекомендаций санитарных врачей, я принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению", — написал мэр в своем блоге.

С 13 июля в Москве также снимают следующие ограничения:

— на очную работу образовательных учреждений (в какой форме проводить вступительные испытания и экзамены, будут решать Минобразования и руководители вузов); на очную работу образовательных учреждений (в какой форме проводить вступительные испытания и экзамены, будут решать Минобразования и руководители вузов); — на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях, а также на курсах для групп всех возрастов; на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях, а также на курсах для групп всех возрастов; — на работу школ и колледжей (учебный год начнется 1 сентября); на работу школ и колледжей (учебный год начнется 1 сентября); — на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга (продолжат свою деятельность секции и кружки, дискотеки, однако число посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадок); на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга (продолжат свою деятельность секции и кружки, дискотеки, однако число посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадок); — на работу детских лагерей и развлекательных центров; на работу детских лагерей и развлекательных центров; — снимают все ограничения в сфере предпри­нимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований; снимают все ограничения в сфере предпри­нимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований; — руководители предприятий и организаций сами решат, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы. руководители предприятий и организаций сами решат, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы.

Однако, подчеркнул мэр, все еще нельзя проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Также сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию (как минимум в полтора метра от посторонних людей) и носить маски и перчатки в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

Начиная с 1 августа в Москве:

— откроются театры, кинотеатры и концертные залы, в которых не более трех тысяч посадочных мест (зрительные залы должны быть заполнены максимум наполовину); откроются театры, кинотеатры и концертные залы, в которых не более трех тысяч посадочных мест (зрительные залы должны быть заполнены максимум наполовину); — число зрителей спортивных соревнований разрешат увеличить с десяти до 50 процентов от вместимости трибун; число зрителей спортивных соревнований разрешат увеличить с десяти до 50 процентов от вместимости трибун; — продолжат работу кружки и секции программы "Московское долголетие" (занятия должны проводить строго на открытом воздухе). продолжат работу кружки и секции программы "Московское долголетие" (занятия должны проводить строго на открытом воздухе).

Собянин напомнил, что все организации, которые вскоре возобновят работу, обязаны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. Принимать решения о снятии сохраняющихся ограничений будут в соответствии с эпидемиологической ситуацией и статистикой по заболеваемости COVID-19.