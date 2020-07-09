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В Москве с 13 июля отменяют масочный режим на улицах
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения защитных масок на улицах с 13 июля. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:22
коронавирус в россии
москва
общество
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https://ria.ru/20200706/1573966758.html
https://ria.ru/20200709/1574088253.html
8) у нас был масочный режим на улицах?
74
Хорошо бы и в остальной России отменили этот цирк. В моей зубной поликлинике всегда было спокойно, 1-2 человека сидели на лавочке у каждого кабинета и всё. Теперь, в рамках борьбы с коронавирусом, огромная толпа 20-30 человек ломится у входной двери на крыльце. Зато все в масках... на подбородке.
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москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573316602_0:40:1920:1120_1400x0_80_0_0_1062ee588fa78f6e265a396e1f842e0f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, москва, общество

В Москве с 13 июля отменяют масочный режим на улицах

12:37 09.07.2020 (обновлено: 14:22 09.07.2020)
15598
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения защитных масок на улицах с 13 июля.
Собянин отметил, что за прошедшую неделю среднее число заболевших COVID-19 в столице снизилось еще на 20%: с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с последней неделей июня).

"Принимая во внимание эти позитивные тенденции и с учетом рекомендаций санитарных врачей, я принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению", — написал мэр в своем блоге.

С 13 июля в Москве также снимают следующие ограничения:
на очную работу образовательных учреждений (в какой форме проводить вступительные испытания и экзамены, будут решать Минобразования и руководители вузов);
на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях, а также на курсах для групп всех возрастов;
на работу школ и колледжей (учебный год начнется 1 сентября);
на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга (продолжат свою деятельность секции и кружки, дискотеки, однако число посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадок);
на работу детских лагерей и развлекательных центров;
снимают все ограничения в сфере предпри­нимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований;
руководители предприятий и организаций сами решат, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы.
Однако, подчеркнул мэр, все еще нельзя проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Также сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию (как минимум в полтора метра от посторонних людей) и носить маски и перчатки в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.
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Начиная с 1 августа в Москве:
откроются театры, кинотеатры и концертные залы, в которых не более трех тысяч посадочных мест (зрительные залы должны быть заполнены максимум наполовину);
число зрителей спортивных соревнований разрешат увеличить с десяти до 50 процентов от вместимости трибун;
продолжат работу кружки и секции программы "Московское долголетие" (занятия должны проводить строго на открытом воздухе).
Собянин напомнил, что все организации, которые вскоре возобновят работу, обязаны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. Принимать решения о снятии сохраняющихся ограничений будут в соответствии с эпидемиологической ситуацией и статистикой по заболеваемости COVID-19.
По последним данным, в России за весь период эпидемии выявили более 707 тысяч заразившихся коронавирусом, из них 481 316 выздоровели, 10 843 умерли. За последние сутки в Москве зарегистрировали 568 человек с COVID-19.
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18457135155
Обсудить 23
Коронавирус в РоссииМоскваОбщество
Популярные комментарии
8) у нас был масочный режим на улицах?
9 июля, 12:44
ppet.g6
154501013
Хорошо бы и в остальной России отменили этот цирк. В моей зубной поликлинике всегда было спокойно, 1-2 человека сидели на лавочке у каждого кабинета и всё. Теперь, в рамках борьбы с коронавирусом, огромная толпа 20-30 человек ломится у входной двери на крыльце. Зато все в масках... на подбородке.
9 июля, 12:45
Роман Крашенинников
361501114
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