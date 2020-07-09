В Москве с 13 июля отменяют масочный режим на улицах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения защитных масок на улицах с 13 июля.
Собянин отметил, что за прошедшую неделю среднее число заболевших COVID-19 в столице снизилось еще на 20%: с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с последней неделей июня).
"Принимая во внимание эти позитивные тенденции и с учетом рекомендаций санитарных врачей, я принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению", — написал мэр в своем блоге.
С 13 июля в Москве также снимают следующие ограничения:
—на очную работу образовательных учреждений (в какой форме проводить вступительные испытания и экзамены, будут решать Минобразования и руководители вузов);
—на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях, а также на курсах для групп всех возрастов;
—на работу школ и колледжей (учебный год начнется 1 сентября);
—на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга (продолжат свою деятельность секции и кружки, дискотеки, однако число посетителей не должно превышать 50 процентов от максимальной вместимости площадок);
—на работу детских лагерей и развлекательных центров;
—снимают все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований;
—руководители предприятий и организаций сами решат, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
Однако, подчеркнул мэр, все еще нельзя проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Также сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию (как минимум в полтора метра от посторонних людей) и носить маски и перчатки в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.
Начиная с 1 августа в Москве:
—откроются театры, кинотеатры и концертные залы, в которых не более трех тысяч посадочных мест (зрительные залы должны быть заполнены максимум наполовину);
—число зрителей спортивных соревнований разрешат увеличить с десяти до 50 процентов от вместимости трибун;
—продолжат работу кружки и секции программы "Московское долголетие" (занятия должны проводить строго на открытом воздухе).
Собянин напомнил, что все организации, которые вскоре возобновят работу, обязаны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. Принимать решения о снятии сохраняющихся ограничений будут в соответствии с эпидемиологической ситуацией и статистикой по заболеваемости COVID-19.
По последним данным, в России за весь период эпидемии выявили более 707 тысяч заразившихся коронавирусом, из них 481 316 выздоровели, 10 843 умерли. За последние сутки в Москве зарегистрировали 568 человек с COVID-19.