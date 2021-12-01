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Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М"
Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М" - РИА Новости, 01.12.2021
Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М"
Около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М" произведено в России, до конца года планируется выпустить в гражданский оборот около... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:42
2021-12-01T03:42
2021-12-01T03:56
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М" произведено в России, до конца года планируется выпустить в гражданский оборот около 200-250 тысяч доз препарата, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200-250 тысяч доз в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.Минздрав России в конце ноября принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что во второй половине декабря вакцина будет введена в гражданский оборот, в настоящее время первые серии препарата проходят контроль качества.
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:42 01.12.2021 (обновлено: 03:56 01.12.2021)
Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М"
Глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М"