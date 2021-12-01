https://ria.ru/20211201/gintsburg-1761566957.html

Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М"

Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М" - РИА Новости, 01.12.2021

Гинцбург заявил, что уже произведено около 150 тысяч доз "Спутника М"

Около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М" произведено в России, до конца года планируется выпустить в гражданский оборот около... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:42

2021-12-01T03:42

2021-12-01T03:56

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Около 150 тысяч доз вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М" произведено в России, до конца года планируется выпустить в гражданский оборот около 200-250 тысяч доз препарата, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200-250 тысяч доз в гражданский оборот", - сказал Гинцбург.Минздрав России в конце ноября принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что во второй половине декабря вакцина будет введена в гражданский оборот, в настоящее время первые серии препарата проходят контроль качества.

https://ria.ru/20211126/shkolniki-1760842174.html

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