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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756133252.html
В Липецке начала действовать система QR-кодов из-за ситуации с COVID-19
В Липецке начала действовать система QR-кодов из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Липецке начала действовать система QR-кодов из-за ситуации с COVID-19
Обязательная система QR-кодов начала действовать в Липецке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник мэрия. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:20
2021-10-25T14:20
распространение коронавируса
общество
липецк
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Обязательная система QR-кодов начала действовать в Липецке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник мэрия.Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда мест будет возможно только по QR-кодам."Сегодня, 25 октября, в Липецке, начала действовать обязательная система QR-кодов... Жители и гости города могут попасть в ряд заведений и организаций только при наличии у них QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса либо справки о медотводе или перенесённом не позднее, чем полгода назад COVID-19. Любой из этих документов необходимо предъявить в бумажном или электронном виде вместе с паспортом", - говорится в сообщении.Как отмечает мэрия, нововведение коснулось торговых центров, непродовольственных магазинов, предприятий общепита, объектов бьюти-индустрии, саун и бань, бассейнов, спортивных и фитнес-центров, учреждений культуры, в том числе кинотеатров. Посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях возможно только по QR-коду и при условии заполнения объекта не более, чем на 70%."Дети до 18 лет смогут попасть в торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей при наличии у взрослых QR-кода о прохождении вакцинации или справки о медотводе либо перенесённом COVID-19 меньше шести месяцев назад", - информирует мэрия.На предприятиях общественного питания, обслуживающих навынос, самовывоз заказов или доставку предъявлять QR-код или справку не требуется.
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общество, липецк, липецкая область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
14:20 25.10.2021
 
В Липецке начала действовать система QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

Обязательная система QR-кодов начала действовать в Липецке из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Обязательная система QR-кодов начала действовать в Липецке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник мэрия.
Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда мест будет возможно только по QR-кодам.
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"Сегодня, 25 октября, в Липецке, начала действовать обязательная система QR-кодов... Жители и гости города могут попасть в ряд заведений и организаций только при наличии у них QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса либо справки о медотводе или перенесённом не позднее, чем полгода назад COVID-19. Любой из этих документов необходимо предъявить в бумажном или электронном виде вместе с паспортом", - говорится в сообщении.
Как отмечает мэрия, нововведение коснулось торговых центров, непродовольственных магазинов, предприятий общепита, объектов бьюти-индустрии, саун и бань, бассейнов, спортивных и фитнес-центров, учреждений культуры, в том числе кинотеатров. Посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях возможно только по QR-коду и при условии заполнения объекта не более, чем на 70%.
"Дети до 18 лет смогут попасть в торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей при наличии у взрослых QR-кода о прохождении вакцинации или справки о медотводе либо перенесённом COVID-19 меньше шести месяцев назад", - информирует мэрия.
На предприятиях общественного питания, обслуживающих навынос, самовывоз заказов или доставку предъявлять QR-код или справку не требуется.
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Распространение коронавирусаОбществоЛипецкЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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