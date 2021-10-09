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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211009/chechnya-1753839109.html
В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19
В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021
В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19
Вход граждан в организации и общественные места с 11 октября будет разрешён только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации против COVID-19, либо... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:34
2021-10-09T22:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
чеченская республика (чечня)
коронавирус в россии
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Вход граждан в организации и общественные места с 11 октября будет разрешён только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесённом коронавирусе, сообщил руководитель оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ЧР Вахит Усмаев."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики с 11 октября 2021 года обеспечить вход граждан во все организации и общественные места ( транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания, сфер услуг и др.), только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов, подтверждающих наличие сведений о проведённой иммунизации против COVI-19, либо сведений о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев",- говорится в заявлении Усмаева.По состоянию на 9 октябрят в Чечне зарегистрировано 23239 положительных случаев COVID-19, в том числе за сутки 71 новый случай. Всего 21591 человек выздоровело и снято с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 630 человек умерло.
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здоровье - общество, чеченская республика (чечня), коронавирус в россии
21:34 09.10.2021 (обновлено: 22:12 09.10.2021)
 
В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19

В Чечне введут QR-коды с 11 октября из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Вход граждан в организации и общественные места с 11 октября будет разрешён только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесённом коронавирусе, сообщил руководитель оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ЧР Вахит Усмаев.
"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики с 11 октября 2021 года обеспечить вход граждан во все организации и общественные места ( транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания, сфер услуг и др.), только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов, подтверждающих наличие сведений о проведённой иммунизации против COVI-19, либо сведений о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев",- говорится в заявлении Усмаева.
По состоянию на 9 октябрят в Чечне зарегистрировано 23239 положительных случаев COVID-19, в том числе за сутки 71 новый случай. Всего 21591 человек выздоровело и снято с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 630 человек умерло.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоЧеченская республика (Чечня)Коронавирус в России
 
 
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