https://ria.ru/20211009/chechnya-1753839109.html

В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19

В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.10.2021

В Чечне введут QR-коды из-за COVID-19

Вход граждан в организации и общественные места с 11 октября будет разрешён только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации против COVID-19, либо... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T21:34

2021-10-09T21:34

2021-10-09T22:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

чеченская республика (чечня)

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570560643_0:73:3049:1788_1920x0_80_0_0_26c8239fbe996416c80f5788a2bfcb8f.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 сен – РИА Новости. Вход граждан в организации и общественные места с 11 октября будет разрешён только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесённом коронавирусе, сообщил руководитель оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ЧР Вахит Усмаев."В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики с 11 октября 2021 года обеспечить вход граждан во все организации и общественные места ( транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания, сфер услуг и др.), только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов, подтверждающих наличие сведений о проведённой иммунизации против COVI-19, либо сведений о перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев",- говорится в заявлении Усмаева.По состоянию на 9 октябрят в Чечне зарегистрировано 23239 положительных случаев COVID-19, в том числе за сутки 71 новый случай. Всего 21591 человек выздоровело и снято с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 630 человек умерло.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, чеченская республика (чечня), коронавирус в россии