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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593436428.html
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
В России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T00:17
2021-01-18T00:33
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.В декабре прошлого года в стране запустили масштабную кампанию, позволившую определенным категории граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от COVID-19 отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям, страдающих от хронических заболеваний (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение. — Прим. ред.).Ранее президент Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.Вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая кампания по прививкам. Она отметила, что в стране официально зарегистрированы две вакцины.Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже в России зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Еще один препарат создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом способный вызывать иммунную реакцию. Регистрация этой вакцины ожидается в феврале 2021 года.Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости пояснил, что привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме.Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что о поступлении в гражданский оборот уже более 1,6 миллиона доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок препарата в регионы вырастет, в частности до конца этого месяца ожидается завоз еще двух миллионов доз "Спутника V".Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, общество

В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

00:17 18.01.2021 (обновлено: 00:33 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.
В декабре прошлого года в стране запустили масштабную кампанию, позволившую определенным категории граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от COVID-19 отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям, страдающих от хронических заболеваний (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение. — Прим. ред.).
Ранее президент Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру.
Вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая кампания по прививкам. Она отметила, что в стране официально зарегистрированы две вакцины.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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Позже в России зарегистрировали разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.
Еще один препарат создают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом способный вызывать иммунную реакцию. Регистрация этой вакцины ожидается в феврале 2021 года.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости пояснил, что привитый человек гарантированно защищен от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что о поступлении в гражданский оборот уже более 1,6 миллиона доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок препарата в регионы вырастет, в частности до конца этого месяца ожидается завоз еще двух миллионов доз "Спутника V".
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