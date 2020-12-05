https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587816320.html

"Ничего страшного нет": как проходит вакцинация от COVID-19 в Москве

"Ничего страшного нет": как проходит вакцинация от COVID-19 в Москве

В первый день вакцинации от коронавируса корреспондент РИА Новости посетила прививочный центр в Москве и узнала, много ли желающих пройти процедуру и почему... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:41

2020-12-05T15:41

2020-12-05T16:45

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

татьяна голикова

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587822241_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_14830dc0d33335ab5309b15b45f6e263.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Ольга Овчинникова. В первый день вакцинации от коронавируса корреспондент РИА Новости посетила прививочный центр в Москве и узнала, много ли желающих пройти процедуру и почему жители столицы с радостью идут в поликлиники.В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой на следующей неделе приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что более двух миллионов доз "Спутника V" уже произвели или произведут в ближайшие несколько дней. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале с 4 декабря электронной записи на вакцинацию, в первые часы на прививки записались более пяти тысяч работников сфер образования, здравоохранения и социальных служб — они входят в группы риска и получат препарат в первую очередь. В субботу с восьми утра в Москве открылись центры вакцинации, они будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. ДождалисьОбычная взрослая поликлиника в районе Гольяново на востоке Москвы. На входе экипируемся маской, перчатками и бахилами, оставляем одежду в гардеробе. На глаза попадается табличка, где говорится, что здесь проводится вакцинация от коронавируса и указан график работы. Поднимаемся на второй этаж, где в субботнее утро заработал один из 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Как ранее заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца года в столице откроются таких 170 центров."Сегодня этот замечательный, долгожданный нами день — сегодня начинается вакцинация в городе Москве на базе 70 поликлиник, и в том числе на нашей базе. <...> Я знаю, что загрузка достаточно полная" — такими словами встречает главный врач городской поликлиники № 191 Мария Соколова.Она отмечает, что в больнице целый блок выделен для проведения вакцинации."Десять минут выделяется на саму вакцинацию. И поскольку мы работаем с 08:00 до 20:00, то, как полагается, можем охватить до ста человек в день", — уточняет Соколова.Как пояснила главврач, все работники медучреждения, в том числе и она сама, получили СМС-уведомление о возможности вакцинации — как и тысячи столичных работников сфер образования, здравоохранения и соцслужб. Часть сотрудников поликлиники уже привились, остальные также готовы к вакцинации.СМС-уведомления накануне пришли тем, кто в зоне риска. Проблем с записью на сайте mos.ru на прививку в субботу не было, утверждают москвичи."Я вчера вечером пришел с работы и в девятом часу записался. А еще с утра получил СМС", — рассказывает работник социальной службы города Андрей. Он в числе первых получил вакцину. И в доказательство — говорит, что в этом нет секрета — предъявляет сообщение: "Вы работаете в социальном учреждении и имеете первоочередное право на бесплатную вакцинацию от коронавируса".На защиту — один часЧтобы получить вакцину, с собой необходимо взять паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью.Напротив регистратуры — кабинет врача, осмотр занимает несколько минут. За это время доктор измеряет температуру тела и задает несколько вопросов: не получал ли иную вакцину в течение месяца, не является ли участником клинических исследований, нет ли хронических заболеваний и аллергии, принимает ли препараты, имеются ли жалобы.При положительном заключении врача пациент направляется на прививку."Счел своим долгом вакцинироваться в первый день. Переживаний нет, так как все это естественно: нужно взять и сделать", — рассуждает сотрудник здравоохранения Дмитрий, ожидая своей очереди у кабинета врача.Препарат в кабинете хранится в замороженном состоянии, его готовят для каждого посетителя. Перед вакцинацией пациента еще раз спрашивают о самочувствии и о том, как он переносит уколы. Кульминация — пациент получает то, ради чего пришел: прививку ставят в плечо. Эта — первая, через некоторое время будет вторая."Болевого эффекта не было. Как препарат вводится, идет небольшой болевой эффект, меньше минуты, и он уходит. В этом ничего страшного нет", — улыбается соцработник Андрей. Говорит, очень беспокоился за пожилую маму, контактируя с людьми на работе в течение всей пандемии, и сделал вакцину в первую очередь ради нее."Немножко волнение, но чувствую хорошо себя, недомогания не испытываю", — отмечает молодая медработница Марина.После получения вакцины и памятки о реакциях организма на препарат пациента сопровождают в зону отдыха. Там он проводит 30 минут: может почитать журнал, послушать музыку. Все это время рядом находится медицинский работник, готовый прийти на помощь и ответить на вопросы.После всех процедур пациенту выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата. Все вакцинированные радостно хвастаются документом: гордятся, что довелось быть в числе первых.Без алкоголя, бани и нагрузок"Алкоголь желательно не употреблять в течение трех дней. Также не посещать бани и сауны, мыться можно, но сильно это место мочалкой не растирать. Большую физическую нагрузку на это плечо, пожалуйста, исключите", — говорит медсестра в кабинете.Она добавляет, что если возникнет аллергическая реакция, то можно выпить любое антигистаминное."Хорошо. А алкоголь лет 15 не пью", — добавляет пациент.На этой ноте расстаются на 21 день, спустя которые пациент вновь вернется в центр вакцинации для получения второй дозы "Спутника V".Все эти дни ему также предстоит носить средства защиты и соблюдать дистанцию, поскольку иммунитет к инфекции еще не сформировался.Теперь не страшноПодавляющее большинство тех, кто встретился на вакцинции, были сотрудниками сферы здравоохранения. Все они честно признавались, что в начале пандемии было немного страшно, но необходимость работать и помогать другим оказалась выше. После получения вакцины стало чуть легче."Решила вакцинироваться, чтобы себя защитить от риска заразиться. Я не в "красной зоне" работаю, но все равно какой-то процент страха есть", — объясняет работник здравоохранения Татьяна. На вопрос, легче ли сейчас, радостно вздыхает: "Да"."Я должна сделать эту прививку, показать пример всем остальным. Родственники завидуют, что я одна из первых испытаю на себе эту вакцину", — делится с нами молодая медработница Марина. Говорит, что доверяет президенту и правительству, поэтому пришла на прививку одной из первых.Интерес к вакцинации есть среди всех групп москвичей, об этом свидетельствуют их многочисленные звонки в справочную поликлиники."Я думаю, что потребность достаточно высокая. Нам поступают постоянно звонки на наши справочные службы. Люди тоже готовы и ждут. Здесь у нас проблемы нет. Наоборот, у нас есть желающие, сегодня мы им рекомендуем немножко подождать, пока мы проведем вакцинацию групп риска, потом приступим к вакцинации всего населения", — говорит главврач Соколова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587775737.html

https://ria.ru/20201205/reaktsiya-1587778695.html

https://ria.ru/20201205/onischenko-1587804232.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация: в Москве начали прививаться от COVID-19 В Москве началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на базе 70 столичных поликлиник. Первыми будут прививаться сотрудники здравоохранения, образования и социальных служб. Чтобы получить вакцину, необходимо иметь с собой паспорт, полис, справку с места работы. И не иметь ограничений по возрасту и здоровью. 2020-12-05T15:41 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, татьяна голикова, сергей собянин, москва