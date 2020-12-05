Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587818892.html
Вакцинация от коронавируса в Москве
Вакцинация от коронавируса в Москве
РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:21
2020-12-05T16:29
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587818484_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dc83ff86ac103110065589755ba43824.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587818484_91:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_30d1adbfb90e75713babb56e051e7b3e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество, фото, фото

Вакцинация от коронавируса в Москве

16:21 05.12.2020 (обновлено: 16:29 05.12.2020)
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

Медработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Медработник демонстрирует Сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбществоФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В Москве еще 5536 пациентов вылечились от COVID-19
09:02Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
Лента новостейМолния