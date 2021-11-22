https://ria.ru/20211122/tatarstan-1760100451.html

В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов

В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов - РИА Новости, 22.11.2021

В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов

Запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или о медотводе начинает... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T02:55

2021-11-22T02:55

2021-11-22T02:55

распространение коронавируса

общество

казань

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или о медотводе начинает действовать в Татарстане с понедельника.Согласно постановлению правительства Татарстана, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 22 ноября в республике запрещен проезд пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составят легковые такси и межрегиональные перевозки.Также с 22 ноября будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кодов.Проверки будут осуществляться силами перевозчиков. Допускать в транспорт будут по QR-кодам, полученным на портале госуслуг (вакцинированные и переболевшие) и QR-кодам о наличии медотвода (минздравом республики разработан единый QR-код, который выдают жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации). На пригородном и межмуниципальном транспорте коды будут проверять при продаже билетов, в городском транспорте – при входе на остановках и во время движения при оплате проезда.По решению властей республики перевозчики получат субсидии в случае сокращения выручки.Как сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, в автотранспортные предприятия Казани поступило оборудование для проверки QR-кодов. Оно было передано перевозчикам во временное пользование по решению правительства республики, на телефоны кондукторов и привлекаемых к проверкам сотрудников предприятий установлены специальные приложения для проверки QR-кодов.По его словам, QR-коды в автобусах кондукторы будут проверять при входе. Кроме того, на 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани: к ожидающим на остановке пассажирам может подойти сотрудник в специальном опознавательном жилете и попросить на проверку QR-код, он же подтвердит информацию о наличии у пассажира кода кондуктору при посадке.На базе комитета по транспорту Казани создан ситуационный центр. В ежедневном режиме будет отслеживаться ситуация на маршрутах, при необходимости будут приниматься дополнительные решения.

https://ria.ru/20211119/qr-kod-1759792085.html

https://ria.ru/20211119/proezdnye-1759869534.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, коронавирус covid-19, коронавирус в россии