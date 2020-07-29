https://ria.ru/20200729/1575106007.html
Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется как обычно - в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:05
2020-07-29T20:53
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https://ria.ru/20200729/1575100234.html
Владимир Кокшаров
"проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер" - это как? Какие у нас в правительстве фантазёры заседают, им бы фантастические романы писать
56
7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155815/35/1558153521_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_120db802223db07b049f4da275674105.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, день знаний, татьяна голикова, россия, в мире