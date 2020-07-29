Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре

"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно - в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.