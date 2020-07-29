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Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется как обычно - в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:53
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"проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер" - это как? Какие у нас в правительстве фантазёры заседают, им бы фантастические романы писать
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре

14:05 29.07.2020 (обновлено: 20:53 29.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новый учебный год в российских школах начнется как обычно - в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно - в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Голикова добавила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.
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Популярные комментарии
"проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер" - это как? Какие у нас в правительстве фантазёры заседают, им бы фантастические романы писать
29 июля, 14:46
Владимир Кокшаров
3930419
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