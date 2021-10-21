https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755565672.html

В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19

В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19

В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции вводят период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:10

2021-10-21T13:10

2021-10-21T14:54

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции вводят период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В соответствии с подписанным им указом объявляются следующие ограничения:После нерабочих дней для пожилых жителей Москвы и людей с хроническими болезнями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Исключение сделают для переболевших COVID-19 и привитых.Кроме того, с 8 ноября театры и музеи будут работать только по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Требования об обязательном использовании кодов и масок коснутся и проведения концертов, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагают рассмотреть и организаторам событий с меньшим числом участников.За минувшие сутки в России зафиксировали два новых антирекорда по COVID-19: число новых пациентов впервые превысило 36 тысяч, 1036 человека скончались. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 8,1 миллиона заразившихся коронавирусом.В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего более 242 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755510771.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии