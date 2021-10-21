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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755565672.html
В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19
В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19
В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции вводят период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:10
2021-10-21T14:54
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции вводят период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В соответствии с подписанным им указом объявляются следующие ограничения:После нерабочих дней для пожилых жителей Москвы и людей с хроническими болезнями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Исключение сделают для переболевших COVID-19 и привитых.Кроме того, с 8 ноября театры и музеи будут работать только по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Требования об обязательном использовании кодов и масок коснутся и проведения концертов, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагают рассмотреть и организаторам событий с меньшим числом участников.За минувшие сутки в России зафиксировали два новых антирекорда по COVID-19: число новых пациентов впервые превысило 36 тысяч, 1036 человека скончались. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 8,1 миллиона заразившихся коронавирусом.В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего более 242 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
13:10 21.10.2021 (обновлено: 14:54 21.10.2021)
 
В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19

Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках на улице в Москве
Сотрудники полиции в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции вводят период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В соответствии с подписанным им указом объявляются следующие ограничения:
  • Приостанавливается работа всех предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости, при этом доставка не ограничивается. Ресторанам и кафе разрешают работать навынос.
  • Приостанавливается оказание госуслуг в центрах "Мои документы", за исключением срочной регистрации актов гражданского состояния.
  • В школах и детсадах будут каникулы. Работа кружков и секций приостанавливается. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, организуют дежурные группы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут работать только дистанционно.
  • Медорганизации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
  • Допуск в театры и музеи разрешен только по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50 процентов.
  • Массовые мероприятия можно проводить по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по городу.
После нерабочих дней для пожилых жителей Москвы и людей с хроническими болезнями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Исключение сделают для переболевших COVID-19 и привитых.
Кроме того, с 8 ноября театры и музеи будут работать только по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Требования об обязательном использовании кодов и масок коснутся и проведения концертов, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагают рассмотреть и организаторам событий с меньшим числом участников.
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За минувшие сутки в России зафиксировали два новых антирекорда по COVID-19: число новых пациентов впервые превысило 36 тысяч, 1036 человека скончались. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 8,1 миллиона заразившихся коронавирусом.
В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего более 242 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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