13:10 21.10.2021 (обновлено: 14:54 21.10.2021)
В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19
Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках на улице в Москве
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции вводят период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В соответствии с подписанным им указом объявляются следующие ограничения:
- —Приостанавливается работа всех предприятий сферы торговли и услуг, кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости, при этом доставка не ограничивается. Ресторанам и кафе разрешают работать навынос.
- —Приостанавливается оказание госуслуг в центрах "Мои документы", за исключением срочной регистрации актов гражданского состояния.
- —В школах и детсадах будут каникулы. Работа кружков и секций приостанавливается. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, организуют дежурные группы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут работать только дистанционно.
- —Медорганизации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
- —Допуск в театры и музеи разрешен только по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50 процентов.
- —Массовые мероприятия можно проводить по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по городу.
После нерабочих дней для пожилых жителей Москвы и людей с хроническими болезнями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Исключение сделают для переболевших COVID-19 и привитых.
Кроме того, с 8 ноября театры и музеи будут работать только по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Требования об обязательном использовании кодов и масок коснутся и проведения концертов, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагают рассмотреть и организаторам событий с меньшим числом участников.
За минувшие сутки в России зафиксировали два новых антирекорда по COVID-19: число новых пациентов впервые превысило 36 тысяч, 1036 человека скончались. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 8,1 миллиона заразившихся коронавирусом.
В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего более 242 миллионов людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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