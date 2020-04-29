В Удмуртии введут масочный режим

"При посещении аптек, вокзалов, аэропортов, госорганов люди должны быть в масках, в том числе в общественном транспорте. Если эпидобстановка будет спокойной, то с 12 мая снимаем запрет торговли промышленными товарами, бытовой техникой и стройматериалами. При соблюдении санитарных норм", - сказал Бречалов в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте".