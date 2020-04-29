В Удмуртии введут масочный режим

УФА, 29 апр - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 30 апреля в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах.
"При посещении аптек, вокзалов, аэропортов, госорганов люди должны быть в масках, в том числе в общественном транспорте. Если эпидобстановка будет спокойной, то с 12 мая снимаем запрет торговли промышленными товарами, бытовой техникой и стройматериалами. При соблюдении санитарных норм", - сказал Бречалов в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте".
"С 30 апреля расширяем список организаций, которые могут работать в режиме самоизоляции, это организации по ремонту часов, одежды, бытовой техники, в том числе расположенные в торговых центрах, распоряжение будет завтра", - добавил он.
По данным минздрава, в Удмуртии коронавирусом заболели 228 человек, 8 из них скончались.
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