Архив новостей за 17.09.2019 - РИА Новости
Архив за 17.09.2019

Граница военной базы Зона 51 в СШАВ США осудили пытавшихся проникнуть в "Зону 51" голландцев
17 сентября 2019, 23:49
В миреСША
Совещание ОБСЕ по правам человека в ВаршавеУкраинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве
17 сентября 2019, 23:46
В миреУкраинаРеспублика КрымОБСЕСитуация на УкраинеРоссия
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти
17 сентября 2019, 23:45
В миреСШАИранСаудовская АравияАтака на НПЗ в Саудовской Аравии
Актер и режиссер Сергей ПускепалисХудожественный руководитель прокомментировал новый статус театра Волкова
17 сентября 2019, 23:39
КультураЯрославльСергей ПускепалисРоссия
Обрушение пролета железобетонного автомобильного моста в Себежском районе Псковской областиВ Псковской области обрушился автомобильный мост
17 сентября 2019, 23:27
ПроисшествияПсковская область
Якимова Ксения АндреевнаВ Ростовской области пропала женщина с двумя маленькими детьми
17 сентября 2019, 23:16
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьБатайск
Итальянская полицияНапавшего на военного в Милане арестовали по обвинению в попытке теракта
17 сентября 2019, 23:14
В миреМилан
Николас Кейдж на премьере фильма Кокаиновый барон в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019"Как султан Сулейман": Николас Кейдж появился в странном виде
17 сентября 2019, 23:12
КультураНиколас КейджНовости культурыСтиль жизниКино
Госсекретарь США Майк ПомпеоГосдеп анонсировал визит Помпео в Саудовскую Аравию
17 сентября 2019, 23:06
В миреСШАИранСаудовская АравияГосударственный департамент СШАМайк ПомпеоАтака на НПЗ в Саудовской Аравии
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019В Saudi Aramco рассказали о последствиях атаки на объекты компании
17 сентября 2019, 22:58
В миреСаудовская АравияSaudi AramcoАтака на НПЗ в Саудовской Аравии
Фельдшер станции скорой медицинской помощиВ Москве два человека пострадали в ДТП с санитарным автомобилем
17 сентября 2019, 22:44
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
Американский надувной модуль Genesis IIАмериканский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником
17 сентября 2019, 22:30
НаукаСШАСССРКосмос - РИА НаукаРоссия
Президент США Дональд ТрампТрамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
17 сентября 2019, 22:27
В миреСШАДональд ТрампДжон Болтон
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Столтенберг обвинил Россию в разработке новых ракет
17 сентября 2019, 22:05
В миреБезопасностьЙенс СтолтенбергНАТОДоговор о РСМДВыход США из договора о РСМДРоссия
Генеральный директор ПАО Совкомфлот Сергей ФранкГендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк покинет пост
17 сентября 2019, 22:03
ЭкономикаСергей ФранкСовкомфлотМаксим Акимов
Кленовый листВ Пензенской области открылся цех по розливу кленового сиропа
17 сентября 2019, 21:53
Пензенская областьПензенская область
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019Зюганов оценил перспективы выхода российской экономики на мировые темпы
17 сентября 2019, 21:50
ПолитикаЭкономикаВладимир ПутинГеннадий ЗюгановКПРФРоссия
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил, что предпочел бы не встречаться с Роухани на Генассамблее ООН
17 сентября 2019, 21:40
В миреСШАООНСаудовская АравияГенеральная Ассамблея ООНДональд ТрампХасан РоуханиАтака на НПЗ в Саудовской Аравии74-я сессия Генассамблеи ООН
Депутат законодательного собрания Пермского края Александр ШалаевВ Перми умер депутат краевого заксобрания
17 сентября 2019, 21:32
ПроисшествияПермский крайПермь
Министерство финансов США в ВашингтонеСША расширили санкции по Венесуэле
17 сентября 2019, 21:25
Попытка госпереворота в ВенесуэлеЭкономикаСШАВенесуэла
