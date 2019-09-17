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РИА Новости

В Псковской области обрушился автомобильный мост

23:27 17.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Автомобильный мост через реку Неведрянка обрушился у деревни Толкачево на юге Псковской области, пострадал один человек, чинить мост будут в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ходе обрушения части конструкции автомобильного моста есть пострадавший. В настоящее время он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Как уточняет управление МЧС по Псковской области, инцидент произошёл около 17.00, пострадавший - водитель "Нивы" - был сразу же доставлен в больницу.
По данным правительства региона, автомобильный мост через Неведрянку был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. "По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции моста", - сообщили в правительстве области.
На месте организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, организован объезд.
В правительстве области также отметили, что принято решение в этом году подготовить проект для восстановления моста, а сами строительно-монтажные работы провести в 2020 году, как только позволит погода.
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