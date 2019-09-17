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РИА Новости

Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти

23:45 17.09.2019 (обновлено: 00:04 18.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень.
При этом Эр-Рияд также частично восстановил объемы добычи сырья. Ранее королевство сократил производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
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При этом цены на нефть на рынках усилили падение на фоне заявление министра.
Кроме того, Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке, сообщили, что пожар в результате инцидента удалось локализовать всего за семь часов, что позволило продолжить добывать два миллиона баррелей в сутки.

Атака на объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах вспыхнул пожар.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.
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Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".
В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.
Российские власти назвали атаки на НПЗ тревожным событием для нефтяного рынка. В Кремле также выразили надежду, что Саудовская Аравия в скором времени справится с последствиями инцидента.
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