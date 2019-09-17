Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на объекты Saudi Aramco поставки нефти вернулись на прежний уровень.

При этом Эр-Рияд также частично восстановил объемы добычи сырья. Ранее королевство сократил производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

При этом цены на нефть на рынках усилили падение на фоне заявление министра.

Кроме того, Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке, сообщили, что пожар в результате инцидента удалось локализовать всего за семь часов, что позволило продолжить добывать два миллиона баррелей в сутки.

Атака на объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.

Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.