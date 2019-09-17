Художественный руководитель прокомментировал новый статус театра Волкова

"Поздравляю всех нас. Я понимаю, что это (новый статус – ред.) и особую ответственность налагает, и определенные обязательства, и внимание к работе нашего коллектива. Я думаю, что при помощи и при поддержке наших непосредственных начальников, я имею в виду Министерство культуры Российской Федерации, мы справимся с возложенными на нас задачами, государственным заданием, которое у нас существует", - сказал Пускепалис.