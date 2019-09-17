Художественный руководитель прокомментировал новый статус театра Волкова

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Приобретение ярославским государственным театром драмы имени Ф. Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия накладывает на коллектив большую ответственность, но актеры с ней справятся, заявил во вторник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.
В июне президент РФ Владимир Путин поручил внести театр имени Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Семнадцатого сентября был опубликован соответствующий указ.
"Поздравляю всех нас. Я понимаю, что это (новый статус – ред.) и особую ответственность налагает, и определенные обязательства, и внимание к работе нашего коллектива. Я думаю, что при помощи и при поддержке наших непосредственных начальников, я имею в виду Министерство культуры Российской Федерации, мы справимся с возложенными на нас задачами, государственным заданием, которое у нас существует", - сказал Пускепалис.
Основанный в 1750 году театр считается первым профессиональным театром в России.