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РИА Новости
Культура

Художественный руководитель прокомментировал новый статус театра Волкова

23:39 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Приобретение ярославским государственным театром драмы имени Ф. Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия накладывает на коллектив большую ответственность, но актеры с ней справятся, заявил во вторник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.
В июне президент РФ Владимир Путин поручил внести театр имени Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Семнадцатого сентября был опубликован соответствующий указ.
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на пресс-конференции, посвященной объявлению номинантов Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска 2019. 31 октября 2018
Вчера, 14:36РИА Новости
Калягин поздравил театр Волкова с получением нового статуса
"Поздравляю всех нас. Я понимаю, что это (новый статус – ред.) и особую ответственность налагает, и определенные обязательства, и внимание к работе нашего коллектива. Я думаю, что при помощи и при поддержке наших непосредственных начальников, я имею в виду Министерство культуры Российской Федерации, мы справимся с возложенными на нас задачами, государственным заданием, которое у нас существует", - сказал Пускепалис.
Основанный в 1750 году театр считается первым профессиональным театром в России.
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КультураСергей ПускепалисРоссияЯрославль
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