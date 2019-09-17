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РИА Новости

В Saudi Aramco рассказали о последствиях атаки на объекты компании

22:58 17.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Нападение на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco вызвало возгорания в 13 местах, сообщил на пресс-конференции во вторник исполнительный директор компании Амин ан-Насер.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила о сокращении её добычи более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, но ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция заявила, что удары были нанесены из Ирана, а не с территории Йемена.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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"Атаки стали причиной возникновения пожаров в 13 местах на объектах Saudi Aramco", - сказал ан-Насер.
При этом он отметил, что удалось локализовать пожар на атакованных объектах всего за семь часов, и в данный момент с атакованного месторождения в Абкайке добывается 2 миллиона баррелей нефти в сутки.
"В мире нет компании, подобной Aramco, способной справиться с последствиями такого нападения в такие короткие сроки", - добавил ан-Насер.
В то же время он отметил, что компания продолжает подсчитывать, во сколько обойдется это нападение.
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