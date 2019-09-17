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РИА Новости
Культура

"Как султан Сулейман": Николас Кейдж появился в странном виде

23:12 17.09.2019
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© Invision / Willy SanjuanНиколас Кейдж на премьере фильма "Кокаиновый барон" в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019
Николас Кейдж на премьере фильма Кокаиновый барон в Беверли-Хиллз, США. 16 сентября 2019
© Invision / Willy Sanjuan
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Николас Кейдж удивил поклонников и журналистов, когда появился на премьере фильма "Кокаиновый барон" с густой бородой, сообщает Daily Mail.
Актер, который обычно выходил на публику с аккуратной прической и чисто выбритым лицом, на премьере в Лос-Анджелесе выглядел вызывающе, особенно в шляпе под Индиану Джонса.
В новом фильме рассказывается история главаря наркобаронов, который терпит убытки. Он посылает двух киллеров, чтобы они выяснили, почему очередная поставка кокаина задержалась.
Боевик выйдет в российский прокат третьего октября.
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