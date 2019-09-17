"Как султан Сулейман": Николас Кейдж появился в странном виде

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Николас Кейдж удивил поклонников и журналистов, когда появился на премьере фильма "Кокаиновый барон" с густой бородой, сообщает Daily Mail.
Policial disfarçado, bunitah! O ator Nicolas Cage apareceu assim, com essa barbona estilo lenhador, no tapete vermelho de lançamento do filme policial "Running With the Devil", que ele protagoniza. O look escolhido pelo astro de 55 anos... https://t.co/EVk7JZCf2T (Foto: Getty) pic.twitter.com/q65woMeL7D— Hugo Gloss (@HugoGloss) 17 сентября 2019 г.
Актер, который обычно выходил на публику с аккуратной прической и чисто выбритым лицом, на премьере в Лос-Анджелесе выглядел вызывающе, особенно в шляпе под Индиану Джонса.
В новом фильме рассказывается история главаря наркобаронов, который терпит убытки. Он посылает двух киллеров, чтобы они выяснили, почему очередная поставка кокаина задержалась.
Боевик выйдет в российский прокат третьего октября.