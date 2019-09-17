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РИА Новости

Напавшего на военного в Милане арестовали по обвинению в попытке теракта

23:14 17.09.2019
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© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 17 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Мигрант из Йемена, напавший в Милане на итальянского военного и ранивший его ножницами, арестован по обвинению в попытке совершения террористического акта, сообщает телеканал TGcom24.
Нападение на военнослужащего произошло во вторник утром на площади у центрального вокзала Милана: подошедший к группе патрульных молодой мужчина дважды ударил со спины 34-летнего военного ножницами. Тот получил легкие ранения и был госпитализирован. Сразу после нападения мигранта обездвижили сослуживцы пострадавшего. Во время короткой схватки он выкрикивал лозунги исламистского характера.
На допросе 23-летний мигрант сознался в содеянном и заявил, что хотел погибнуть при задержании, по его словам, чтобы попасть в рай. Следователи склоняются к версии, что нападение йеменца было единичной акцией, первые проверки позволяют говорить, что он не связан с какими-либо ячейками террористов. Арест злоумышленника произведен по статьям о попытке убийства, применении насилия и попытке совершения террористического акта.
В мае 2017 выходец из Туниса в ходе обычной проверки документов выхватил нож и атаковал патруль. Неопасные для жизни ранения получили двое военных и полицейский. Напавший впоследствии был приговорен к семи годам тюрьмы.
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