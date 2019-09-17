Напавшего на военного в Милане арестовали по обвинению в попытке теракта

РИМ, 17 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Мигрант из Йемена, напавший в Милане на итальянского военного и ранивший его ножницами, арестован по обвинению в попытке совершения террористического акта, сообщает телеканал Мигрант из Йемена, напавший в Милане на итальянского военного и ранивший его ножницами, арестован по обвинению в попытке совершения террористического акта, сообщает телеканал TGcom24

Нападение на военнослужащего произошло во вторник утром на площади у центрального вокзала Милана: подошедший к группе патрульных молодой мужчина дважды ударил со спины 34-летнего военного ножницами. Тот получил легкие ранения и был госпитализирован. Сразу после нападения мигранта обездвижили сослуживцы пострадавшего. Во время короткой схватки он выкрикивал лозунги исламистского характера.

На допросе 23-летний мигрант сознался в содеянном и заявил, что хотел погибнуть при задержании, по его словам, чтобы попасть в рай. Следователи склоняются к версии, что нападение йеменца было единичной акцией, первые проверки позволяют говорить, что он не связан с какими-либо ячейками террористов. Арест злоумышленника произведен по статьям о попытке убийства, применении насилия и попытке совершения террористического акта.