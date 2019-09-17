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РИА Новости

Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

23:46 17.09.2019
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CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma / Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma /
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Украинская делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ в Варшаве, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Во вторник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за отсутствия реакции на высказывания представителей общественных организаций о принадлежности Крыма России.
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
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"После того, как редактор изданий "Крымской газеты" и "Крымского журнала" Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако после консультаций с партнерами делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - цитирует сообщение МИД агентство УНН.
Сообщается, что "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".
Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на площадке ОБСЕ в Варшаве. В первый раз ей помешали в понедельник, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей". Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций. Вторую попытку воспрепятстовать выступлению Волконской украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.
По словам Волконской, когда стало понятно, что ее выступление состоится, зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины. При этом делегации Канады и Франции вернулись в зал, когда представители Крыма уже не выступали. Данный поступок Волконская расценила как "нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма".
Штаб-квартира ОБСЕ
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"Суть отношения". Политолог о выходке представителя Украины в ОБСЕУкраинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма. Комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию, политолог Семен Уралов отметил, что такая позиция напоминает идеологию украинских националистов.
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