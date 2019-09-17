Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ в Варшаве

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Украинская делегация решила не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ в Варшаве, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во вторник постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что Украина готова рассмотреть возможность покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве из-за отсутствия реакции на высказывания представителей общественных организаций о принадлежности Крыма России.

"После того, как редактор изданий "Крымской газеты" и "Крымского журнала" Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако после консультаций с партнерами делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - цитирует сообщение МИД агентство УНН.

Сообщается, что "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".

Ранее сообщалось, что украинская делегация дважды безуспешно пыталась лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на площадке ОБСЕ в Варшаве. В первый раз ей помешали в понедельник, призвав ОБСЕ не предоставлять площадку "для распространения точки зрения оккупационных властей". Тем не менее журналистка выступила, а также пригласила присутствующих в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе. Она подчеркнула, что республику ежегодно посещают по 150 иностранных делегаций. Вторую попытку воспрепятстовать выступлению Волконской украинская делегация предприняла во вторник во время доклада по вопросам свободы СМИ.