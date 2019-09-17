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РИА Новости

В США осудили пытавшихся проникнуть в "Зону 51" голландцев

23:49 17.09.2019
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© Getty Images/David BeckerГраница военной базы "Зона 51" в США
Граница военной базы Зона 51 в США
© Getty Images/David Becker
Граница военной базы "Зона 51" в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Двое граждан Нидерландов приговорены судом в Неваде к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могли находиться инопланетяне, сообщила газета Las Vegas Review-Journal.
Говерт Свип и Тис Гранзье признали себя виновными в незаконном проникновении на охраняемую территорию и незаконной парковке. Судья приговорил каждого из них к десяти дням тюрьмы с возможностью освобождения через три дня за штраф в 2,28 тысячи долларов с человека. Голландцам также пришлось передать американским правоохранительным органам компьютер, камеру и беспилотный аппарат на сумму около 10 тысяч долларов.
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Туристы проникли на территорию зоны безопасности в три мили (около 4,8 километра) вокруг базы. В машине у них были дрон, камера и ноутбуки. Задержанные сказали, что видели предупреждающие знаки, но все равно хотели посмотреть "Зону 51".
У обоих есть несколько каналов на YouTube с десятками тысяч подписчиков.
Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
Ранее в интернете появился популярный флэшмоб с предложением устроить 20 сентября "штурм" базы, на который ответили более 2 миллионов человек. Позднее организаторы отменили флэшмоб.
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