В США осудили пытавшихся проникнуть в "Зону 51" голландцев

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Двое граждан Нидерландов приговорены судом в Неваде к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могли находиться инопланетяне, сообщила газета Двое граждан Нидерландов приговорены судом в Неваде к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могли находиться инопланетяне, сообщила газета Las Vegas Review-Journal

Говерт Свип и Тис Гранзье признали себя виновными в незаконном проникновении на охраняемую территорию и незаконной парковке. Судья приговорил каждого из них к десяти дням тюрьмы с возможностью освобождения через три дня за штраф в 2,28 тысячи долларов с человека. Голландцам также пришлось передать американским правоохранительным органам компьютер, камеру и беспилотный аппарат на сумму около 10 тысяч долларов.

Туристы проникли на территорию зоны безопасности в три мили (около 4,8 километра) вокруг базы. В машине у них были дрон, камера и ноутбуки. Задержанные сказали, что видели предупреждающие знаки, но все равно хотели посмотреть "Зону 51".

У обоих есть несколько каналов на YouTube с десятками тысяч подписчиков.

Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.