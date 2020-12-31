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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:02

2020-12-31T01:02

2020-12-31T01:02

россия

коронавирус в россии

справки

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям. Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя способами: воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании; контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 81,3 миллиона, свыше 1,77 миллиона человек умерли. В Россию коронавирус пришел 31 января. По состоянию на конец декабря, в стране выявили более 3,1 миллиона заразившихся коронавирусом, из них около 56 тысяч скончались. Российские власти с января 2020 года начали предпринимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Начиная с 12 мая осуществлялось постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ могут продлевать действие ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. В середине декабря в Великобритании была выявлена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. В конце декабря в Роспотребнадзоре заявили, что в России "английская" мутация коронавируса не представлена.Создание оперативных штабов и советов27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для президента доклады о результатах мониторинга ситуации. С 27 января в России начали применять тест-системы для выявления коронавируса. 2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия по ограничению распространения коронавирусной инфекции. 18 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти создать ведомственные оперативные штабы. Ограничение полетов и пересечения границ РФ30 января в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем. 3 февраля был ограничен въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ. 28 февраля правительством РФ было принято решение о временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории Южной Кореи и Ирана. 12 марта правительство временно приостановило пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Италии. 14 марта решением правительства был временно приостановлен пропуск иностранных граждан, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях. 16 марта правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии. C 16 марта были введены временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. 18 марта Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. С 27 марта прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки. Росавиации было поручено принимать решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства. Выдачу разрешений на полеты других категорий рейсов осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской Федерации. 30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Исключение сделано для дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины. С 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса было прекращено железнодорожное сообщение с Калининградом. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. 31 июля распоряжением правительства это ограничение было снято. 8 июня правительство РФ смягчило порядок въезда и выезда из России. Россиянам разрешено выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Въезд иностранцам в страну был разрешен только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками. 2 сентября постановлением правительства россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без всяких ограничений. Те же ограничения были отменены и для иностранцев, чьи родственники проживают в России. 25 июня распоряжением правительства разрешен въезд высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России. 31 июля был разрешен безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Постановление касается обладателей дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты отправляются за рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также вышло распоряжение правительства о возобновлении выдачи виз для въезда в Россию гражданам Великобритании, Турции и Танзании. С 15 августа было возобновлено международное авиасообщение со Швейцарией. Постановлением правительства от 2 сентября РФ возобновила международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Также было принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией. 1 августа Россия сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, 12 сентября – с Южной Осетией. Кроме того, въезд в Россию и выезд из нее был разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Таким специалистам разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Ограничения на пересечение российской границы больше не стали действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом. Также свободное пересечение границы разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями. С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение (один раз в неделю) с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября – с Южной Кореей. 14 октября принято распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией (с 1 ноября). Кроме того, принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Мальдивы, ОАЭ, Белоруссию. В середине ноября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами. Однако в связи выявленным в Великобритании новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2с с 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, ограничение действует до 12 января 2021 года включительно. Карантин5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. 19 марта эта мера была распространена на все регионы России. C 15 июля Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения. Чтобы избежать ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые три 72 часа по прилету. Россияне, прибывающие из-за границы, должны до регистрации на рейс заполнить специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в нее результаты тестирования на коронавирус. Иностранный граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию для трудовой деятельности, должны 14 дней соблюдать режим самоизоляции. С 25 декабря прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения перешли на новый режим работы с 30 марта. 30 апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Для 1-8 классов было рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая, для 10 классов – до 29 мая / 30 мая, для 9 и 11 классов – до 5 июня. Для девятиклассников были отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки были выставлены на основании годовых. Все школьники получили аттестаты без сдачи экзаменов. Для школьников, поступающих в вузы, 17 июня Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в этом году проходил с 3 по 23 июля, с резервными датами 24 и 25 июля. Во вторую волну экзамены можно было сдать с 3 по 7 августа с резервным сроком для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа. Для проведения ЕГЭ были вызваны из отпуска почти 300 тысяч учителей, их отпускные дни были разделены на две части. Российским вузам с 16 марта 2020 года приказом Минобрнауки было рекомендовано "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. 26 мая правительство утвердило условия удаленного формата защиты диссертаций во время коронавируса. 1 сентября 2020 года в школах России начался учебный год в очном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого региона. Во всех школах была проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Однако вскоре были зафиксированы случаи перехода на дистанционное обучение классов и школ из-за выявления заболевших коронавирусом в Свердловской области и Забайкальском крае. В октябре из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в ряде регионов были увеличены осенние школьные каникулы – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Бурятии, Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и др.В настоящее время решение о переходе школ на дистанционное обучение принимается на региональном уровне. По заявлению Минпросвещения, дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера, полного перехода на него не планируется. В декабре в связи с эпидемиологической обстановкой Министерство просвещения отменила для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в 2021 году. В российских вузах в настоящее действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют переводить на дистанционное обучение студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Кроме того, к проведению занятий не допускают педагогов старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся в онлайн-формат зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. Перевод граждан на удаленную работу16 марта Министерство труда и социальной защиты выпустило Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей. Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры17 марта Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, иные организации исполнительских искусств, а также организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов. С 16 июня была возобновлена работа открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. 13 июля Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров. 24 июля стало известно, Роспотребнадзор утвердили новые правила работы театров и концертных организаций, которые позволят проводить "живые" выступления", обеспечивая при этом безопасность и зрителей, и артистов. В отличие от артистов, которые смогут находиться на сцене без масок, зрителям следует использовать средства индивидуальной защиты. 24 августа Роспотребнадзор отменил запрет на прием туристско-экскурсионных групп музеями. Однако в некоторых регионах, в частности, в Московской области, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 21 октября временно прекратили работу музеи и выставочные проекты, приостанавливаются массовые спортивные мероприятия. 14 декабря музеи Подмосковья открыли двери для посетителей. В связи с эпидемиологической ситуацией с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года приостанавливают свою работу Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве. При этом максимальная заполняемость залов в театрах, музеях и концертных залах, согласно указу московских властей, не может превышать 25%.В Санкт-Петербурге с 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50%, а число участников мероприятий в помещениях и на улице ограничено пятидесятью. С 30 декабря по 10 января, решением властей Петербурга, в городе будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк. Аналогичные ограничения действуют и в других регионах РФ. Временное закрытие для посещения верующими религиозных учрежденийС 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах было предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия. 24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре. С 13 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. 3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы должны проводиться в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям 19 июня коллективные пятничные намазы прошли впервые после долгой паузы в ряде регионов России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля. Православные богослужения с присутствием верующих с рядом санитарных ограничений были возобновлены в Нижегородской епархии – с 1 июня, в Петербурге 5 июня, в Москве – в День Святой Троицы 7 июня. Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня. Режим нерабочих дней25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. Соответствующий указ, подписанный президентом, не распространился на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. 2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В список организаций, на которых указ не распространялся, вошли организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 28 апреля Владимир Путин подписал указ, продлевающий нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлевался до 11 мая включительно. 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Режим повышенной готовности и самоизоляции30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с призывом к властям российских регионов обратить внимание на введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать возможность распространить их у себя.29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми правилами выходить из дома можно было до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Было разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак. Соблюдать режим самоизоляции обязали людей всех возрастов. В особенности тех, кому за 65 лет, и совершеннолетних с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.Заболевших коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязали самоизолироваться дома.О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области, где с 17 марта был введен режим повышенной готовности, а в апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и Озерный, городах Удомля и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания. Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации. Документом был установлен особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 30 марта российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина. 1 апреля президент подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Масочный режимВ некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен "масочный режим" – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания и перчаток. 2 апреля обязательное ношение масок ввели в Пермском крае, 11 апреля – в Ульяновской области. С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. 27 апреля ношение масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. 30 апреля обязательное ношение масок было введено в Краснодарском крае, Удмуртии, 1 мая – в Самарской области, Приморье. В начале мая масочный режим рекомендован гражданам в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Забайкалье. В Свердловской и Пензенской областях ношение масок стало обязательным, в Башкирии. 6 мая обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Чечне, с 7 мая – в Туве, Брянской области, Курской области, Карачаево-Черкесии. С 10 мая масочный режим был ввведен в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области, в Карелии. Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общественных и рабочих местах. Также обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах было введено в Санкт-Петербурге. С 12 мая обязательный масочный режим ввели в Подмосковье, Воронежской области, Калининградской области, Алтайском крае, Челябинской области, в Крыму С 16 мая масочный режим ввели в Ярославской области. В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный режим ослаблялся или ужесточался. С 28 октября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Исходя из эпидемиологической ситуации регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Пропускной режимС 30 марта по решению правительства Татарстана особый порядок въезда и выезда был введен в 14 городах республики в условиях режима самоизоляции. Были приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов. Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могли только работники предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и районы республики МВД совместно с Росгвардией были организовали посты для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике. С 15 апреля власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте. Также цифровые пропуска были введены в Московской области, Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России вводил особый режим передвижения. Поэтапное снятие ограничений8 мая Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, которое должно осуществляться руководством регионов исходя из показателей заболеваемости по согласованию с главными санитарными врачами.Первый этап предусматривает возможность прогулок на улице, работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.На втором этапе начинают осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации.На третьем этапе возобновляют работу предприятия торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей.На всех этапах снятия ограничений с предприятий предусматривается обязательное использование работниками индивидуальных средств защиты – медицинских масок и перчаток, а также наличие на всех предприятиях антисептиков для рук и проведение регулярной дезинфекции помещений. Для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) обязателен режим самоизоляции, сохранение работы в удаленном доступе. Начиная с 12 мая в России началось постепенное снятие ограничений. Решение о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий принимают главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов РФ. Также руководство региона вправе самостоятельно определять, каким именно учреждениям и заведениям открываться. Мобилизация системы здравоохранения16 марта Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19. Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений медицинскими работниками.Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью проводится оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19. К пику эпидемии в регионах было задействовано более 184 тысяч больничных коек. Для этих целей было перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны в мае 2020 года функционировало 17 госпиталей в 16 субъектах Российской Федерации. Силами МЧС России в Мурманске были развернуты аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях.В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников.Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. 23 октября 2020 года правительство расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных с коронавирусной инфекцией, увеличив коечный фонд на одну тысячу мест. По состоянию на конец декабря 2020 года, в России работает 280 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Проведено более 89,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Российская Федерация – одна из тройки лидеров по тестированию в расчете на 100 тысяч населения. В РФ тестирование на коронавирус проводится в 962 организациях – 111 лабораториях Роспотребнадзора, 651 лаборатории медицинских организаций и 200 коммерческих лабораториях. Разработка вакциныВ январе 2020 года стало известно, что Россия начала разрабатывать вакцину от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Вакцина "Спутник V", буква "V" в названии вакцины по словам разработчиков означает победу (victory), предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Препарат также создан основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. По данным Минздрава, в испытаниях вакцины "Спутник V" после регистрации приняли участие более 40 тысяч человек. Клинические испытания проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. 26 декабря Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старшей возрастной группы. По словам разработчика, эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%. В конце октября директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что тысячи доз вакцины "Спутник V" уже поступили в гражданский оборот, сейчас ими прививаются медики, работающие в "красной зоне". 2 декабря постпредство России при ООН и Минздрав провели презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V" на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. 2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Первыми прививки сделают врачам и учителям. Президент РФ поручил организовать вакцинацию от COVID-19. 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 5 декабря в столице начнут работать прививочные пункты по вакцинации от коронавируса. С 4 декабря в Москве открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации. С 28 декабря получить прививку могут жители столицы старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины против коронавируса "Спутник V". Для перевозки препарата должны использовать термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы. Хранить "Спутник V" нужно в морозильных камерах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. При этом оборудование должно обеспечивать температуру минус 18 градусов Цельсия и ниже. 11 декабря Михаил Мишустин заявил, что в регионы уже направлены первые партии вакцины. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны 14 декабря. 15 декабря Михаил Мишустин утвердил порядок распределения вакцин, согласно которому государство возьмет под контроль распределение ее поставок между регионами. 24 декабря Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено около 650 тысяч доз вакцины "Спутник V". Всего до конца года 2020 года будут привиты около 1,5 миллиона россиян. 25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в вакцина производится на четырех площадках, к регистрации готовится пятая производственная площадка. Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию к весне 2021 года. Нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения РФ получат вакцину, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. Инфекция станет вакциноуправляемой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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