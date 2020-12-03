https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587507073.html

Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививочные пункты по вакцинации от коронавируса в столице начнут работать с 5 декабря. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:20

2020-12-03T14:20

2020-12-03T14:26

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививочные пункты по вакцинации от коронавируса в столице начнут работать с 5 декабря.В свою очередь, электронная запись на вакцинацию для медиков, учителей и работников соцслужб откроется 4 декабря — "по согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации".Как подчеркнул Собянин на своем сайте, в столице создали всю необходимую для этого технологическую и организационную цепочку: подобрали специализированные складские помещения, подготовили рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины, пункты оборудовали медицинскими холодильниками, а персонал прошел спецобучение.По словам мэра, перечень лиц, которых вакцинируют в первую очередь, будет расширяться.Как говорится на сайте мэра и правительства Москвы, сейчас в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.Прививку будут делать первой российской вакциной "Спутник V". Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при отсутствии хронических заболеваний, тем, кто не болел ОРВИ последние две недели и не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим женщинам вакцинирование противопоказано."Спутник V"Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Ситуация с COVID-19За сутки в России выявили 28 145 новых случаев COVID-19 — это рекорд с начала пандемии. Умерли 554 человека, выздоровели 29 502 — максимальный показатель по выписке.Лидирует по числу инфицированных Москва — 7750 (накануне 5191), за ней Петербург — 3692 и Подмосковье — 1193. Эти регионы стабильно держатся в тройке лидеров. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — 31, на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе, где заразился один человек.За все время эпидемии в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html

https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", сергей собянин, москва, общество