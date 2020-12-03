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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201203/vaktsinatsiya-1587507073.html
Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививочные пункты по вакцинации от коронавируса в столице начнут работать с 5 декабря. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:20
2020-12-03T14:26
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививочные пункты по вакцинации от коронавируса в столице начнут работать с 5 декабря.В свою очередь, электронная запись на вакцинацию для медиков, учителей и работников соцслужб откроется 4 декабря — "по согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации".Как подчеркнул Собянин на своем сайте, в столице создали всю необходимую для этого технологическую и организационную цепочку: подобрали специализированные складские помещения, подготовили рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины, пункты оборудовали медицинскими холодильниками, а персонал прошел спецобучение.По словам мэра, перечень лиц, которых вакцинируют в первую очередь, будет расширяться.Как говорится на сайте мэра и правительства Москвы, сейчас в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.Прививку будут делать первой российской вакциной "Спутник V". Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при отсутствии хронических заболеваний, тем, кто не болел ОРВИ последние две недели и не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим женщинам вакцинирование противопоказано."Спутник V"Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Ситуация с COVID-19За сутки в России выявили 28 145 новых случаев COVID-19 — это рекорд с начала пандемии. Умерли 554 человека, выздоровели 29 502 — максимальный показатель по выписке.Лидирует по числу инфицированных Москва — 7750 (накануне 5191), за ней Петербург — 3692 и Подмосковье — 1193. Эти регионы стабильно держатся в тройке лидеров. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — 31, на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе, где заразился один человек.За все время эпидемии в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587469756.html
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вакцина "спутник v", сергей собянин, москва, общество

Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса в Москве

14:20 03.12.2020 (обновлено: 14:26 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что прививочные пункты по вакцинации от коронавируса в столице начнут работать с 5 декабря.
В свою очередь, электронная запись на вакцинацию для медиков, учителей и работников соцслужб откроется 4 декабря — "по согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации".
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Как подчеркнул Собянин на своем сайте, в столице создали всю необходимую для этого технологическую и организационную цепочку: подобрали специализированные складские помещения, подготовили рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины, пункты оборудовали медицинскими холодильниками, а персонал прошел спецобучение.
По словам мэра, перечень лиц, которых вакцинируют в первую очередь, будет расширяться.

"Собираясь на вакцинацию, возьмите с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений", — отмечается в сообщении.

Как говорится на сайте мэра и правительства Москвы, сейчас в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.
Прививку будут делать первой российской вакциной "Спутник V". Пройти вакцинацию от COVID-19 можно при отсутствии хронических заболеваний, тем, кто не болел ОРВИ последние две недели и не делал прививки последние 30 дней. Беременным и кормящим женщинам вакцинирование противопоказано.
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"Спутник V"

Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Ситуация с COVID-19

За сутки в России выявили 28 145 новых случаев COVID-19 — это рекорд с начала пандемии. Умерли 554 человека, выздоровели 29 502 — максимальный показатель по выписке.
Лидирует по числу инфицированных Москва — 7750 (накануне 5191), за ней Петербург — 3692 и Подмосковье — 1193. Эти регионы стабильно держатся в тройке лидеров. Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — 31, на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе, где заразился один человек.
За все время эпидемии в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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