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https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587390621.html
Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
Более 100 тысяч россиян уже вакцинированы вакциной Спутник V, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:43
2020-12-02T18:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч россиян уже вакцинированы вакциной Спутник V, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН"В данный момент она в ряду главных кандидатов-вакцин, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства. Крупномасштабные клинические испытания были запущены", - сказал Мурашко.По его словам, в испытаниях вакцины после регистрации приняли участие более 40 тысяч человек. Клинические испытания проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, добавил он."Ведутся обсуждения о клинических испытаниях в Бразилии и других странах. Собранные данные показали, что вакцина показала мощный имунный ответ и ответ антител", - заявил министр."В то время как клинические испытания продолжаются, мы начали вакцинировать группы, подвергающиеся наивысшему риску. На сегодняшний день более 100 тысяч граждан были вакцинированы", - подчеркнул Мурашко.По его словам, вакцина Спутник V доставляется во все регионы России, чтобы запустить кампанию по массовой вакцинации в ближайшее время.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество

Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"

17:43 02.12.2020 (обновлено: 18:49 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч россиян уже вакцинированы вакциной Спутник V, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН
"В данный момент она в ряду главных кандидатов-вакцин, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства. Крупномасштабные клинические испытания были запущены", - сказал Мурашко.
По его словам, в испытаниях вакцины после регистрации приняли участие более 40 тысяч человек. Клинические испытания проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, добавил он.
"Ведутся обсуждения о клинических испытаниях в Бразилии и других странах. Собранные данные показали, что вакцина показала мощный имунный ответ и ответ антител", - заявил министр.
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"В то время как клинические испытания продолжаются, мы начали вакцинировать группы, подвергающиеся наивысшему риску. На сегодняшний день более 100 тысяч граждан были вакцинированы", - подчеркнул Мурашко.
По его словам, вакцина Спутник V доставляется во все регионы России, чтобы запустить кампанию по массовой вакцинации в ближайшее время.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
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