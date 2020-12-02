Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
17:43 02.12.2020 (обновлено: 18:49 02.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
ООН, 2 дек – РИА Новости. Более 100 тысяч россиян уже вакцинированы вакциной Спутник V, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН
"В данный момент она в ряду главных кандидатов-вакцин, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства. Крупномасштабные клинические испытания были запущены", - сказал Мурашко.
По его словам, в испытаниях вакцины после регистрации приняли участие более 40 тысяч человек. Клинические испытания проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, добавил он.
"Ведутся обсуждения о клинических испытаниях в Бразилии и других странах. Собранные данные показали, что вакцина показала мощный имунный ответ и ответ антител", - заявил министр.
"В то время как клинические испытания продолжаются, мы начали вакцинировать группы, подвергающиеся наивысшему риску. На сегодняшний день более 100 тысяч граждан были вакцинированы", - подчеркнул Мурашко.
По его словам, вакцина Спутник V доставляется во все регионы России, чтобы запустить кампанию по массовой вакцинации в ближайшее время.
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