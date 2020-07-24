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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

15:45 24.07.2020 (обновлено: 16:57 24.07.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"Мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности", — уточнил он.
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Улететь за рубеж можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Заместитель премьера Татьяна Голикова пояснила, что пока речь идет только о трех странах — Великобритании, Турции и Танзании, но постепенно список будет расширяться.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы возобновления международных авиарейсов.
В британском МИД отметили, что все прибывающие из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

"Не стоит ожидать распродаж"

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Канторович в беседе с телеканалом "360" предположил, что цены на билеты после открытия границ не будут низкими.
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"Сейчас спрос будет очень высоким, поэтому вряд ли стоит ожидать распродаж. В прошлом году были чартеры, сейчас будет только регулярное сообщение. Понятно, что оно намного дороже", — отметил он.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.

Возобновление с ограничениями

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.
Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должен превышать одного процента.
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