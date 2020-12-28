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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591170508.html
В России провели более 89,5 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 89,5 миллиона тестов на COVID-19
Более 89,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 416 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:57
2020-12-28T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 89,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 416 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 89,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 660009 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 416 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 89,5 миллиона тестов на COVID-19

08:57 28.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 89,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 416 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 89,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 660009 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 416 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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