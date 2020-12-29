Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591343031.html
В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 85 российских регионах выявили 27 002 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:52
2020-12-29T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872916_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_a3f24b054c163155f2b4ab00ad653d49.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 27 002 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 14,5 процента заболевших симптомов нет. Умерли 562 пациента, вылечились более 24,8 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5641, более чем на 600 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3757), Подмосковье (1547), Нижегородская (497), Свердловская (401), Псковская (394), Ростовская (389) и Воронежская (385) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (18 заболевших), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (четверо).Вчера оперштаб сообщал о 27 787 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 105 037 заразившихся коронавирусом, из них свыше 55,8 тысячи скончались, 2,49 миллиона вылечились. Темпы прироста вновь снизились до 0,9 процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 81,3 миллиона, свыше 1,77 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (19,3 миллиона заболевших), Индия (10,22 миллиона) и Бразилия (7,5 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/alkogol-1590955541.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872916_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_2317fccbb5fbfed82b5d045f61910e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом

10:52 29.12.2020 (обновлено: 14:46 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме идет по коридору Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме идет по коридору Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 27 002 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
У 14,5 процента заболевших симптомов нет. Умерли 562 пациента, вылечились более 24,8 тысячи.
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 08:00Наука
Напиться в коронавирус. Существует ли безопасная доза алкоголя
На первом месте по числу новых случаев — Москва (5641, более чем на 600 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3757), Подмосковье (1547), Нижегородская (497), Свердловская (401), Псковская (394), Ростовская (389) и Воронежская (385) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (18 заболевших), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (четверо).
Вчера оперштаб сообщал о 27 787 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 105 037 заразившихся коронавирусом, из них свыше 55,8 тысячи скончались, 2,49 миллиона вылечились. Темпы прироста вновь снизились до 0,9 процента.
По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 81,3 миллиона, свыше 1,77 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (19,3 миллиона заболевших), Индия (10,22 миллиона) и Бразилия (7,5 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
Лента новостейМолния