https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591343031.html

В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 85 российских регионах выявили 27 002 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:52

2020-12-29T10:52

2020-12-29T14:46

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 27 002 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 14,5 процента заболевших симптомов нет. Умерли 562 пациента, вылечились более 24,8 тысячи.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5641, более чем на 600 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3757), Подмосковье (1547), Нижегородская (497), Свердловская (401), Псковская (394), Ростовская (389) и Воронежская (385) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (18 заболевших), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (четверо).Вчера оперштаб сообщал о 27 787 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 105 037 заразившихся коронавирусом, из них свыше 55,8 тысячи скончались, 2,49 миллиона вылечились. Темпы прироста вновь снизились до 0,9 процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 81,3 миллиона, свыше 1,77 миллиона человек умерли. Наиболее подвержены COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки (19,3 миллиона заболевших), Индия (10,22 миллиона) и Бразилия (7,5 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/alkogol-1590955541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество