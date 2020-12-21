https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590225439.html
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:31
2020-12-21T14:31
2020-12-21T17:46
новый штамм коронавируса в британии
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
великобритания
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.Ранее британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, великобритания
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия
приостанавливает авиасообщение с Великобританией
, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.
Ранее британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.
"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — добавили в российском оперштабе.
Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.
В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.