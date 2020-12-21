https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590225439.html

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:31

2020-12-21T14:31

2020-12-21T17:46

новый штамм коронавируса в британии

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

россия

великобритания

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.Ранее британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590178659.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, великобритания