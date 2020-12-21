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Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:31
2020-12-21T17:46
новый штамм коронавируса в британии
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
великобритания
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.Ранее британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, великобритания

Россия приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

14:31 21.12.2020 (обновлено: 17:46 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании British Airways во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Самолет авиакомпании British Airways во время взлета в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Ограничение, решение о котором приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вступает в силу с полуночи 22 декабря. Оно будет действовать неделю.
Ранее британский Минздрав заявил, что выявленный в Соединенном Королевстве новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и, по предварительным оценкам, заразнее на 71%. В ВОЗ рассказали, что эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. При этом доказательств влияния нового варианта SARS-CoV-2 на смертность и заболеваемость пока нет.

"Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", — добавили в российском оперштабе.

Более 30 стран уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Некоторые государства, в том числе Греция и Кипр, ввели обязательный карантин для всех прибывающих из Британии авиапассажиров.
В российских регионах организовали регулярный отбор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора.
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 11:07Распространение нового коронавируса
В Британии заявили, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Новый штамм коронавируса в БританииПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВеликобритания
 
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