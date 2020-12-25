https://ria.ru/20201225/ege-1590930205.html

В России отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году

В России отменили досрочный ЕГЭ в 2021 году

Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменяется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:58

2020-12-25T14:58

2020-12-25T16:03

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменяется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов."Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов <...> Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", — приводит его слова пресс-служба министерства.Для девятиклассников также отменяется досрочный период проведения государственной итоговой аттестации. Как уточнил Кравцов, в девятом классе будут обязательны экзамены по русскому языку и математике плюс один предмет по выбору, сдать который можно будет в форме контрольной работы в своей школе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/ege-1590932921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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