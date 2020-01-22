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Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае коронавируса
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РИА Новости

Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае коронавируса

15:38 22.01.2020 (обновлено: 15:39 22.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung Hoon Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае нового коронавируса, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса), мы начинаем немедленно разработку вакцины", - сказала Попова в ответ на вопрос, идет ли разработка вакцины от нового коронавируса.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено более 470 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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