https://ria.ru/20201019/kanikuly-1580491279.html

На Ямале рекомендовали отправить школьников на двухнедельные каникулы

Муниципалитетам Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендовано установить двухнедельные осенние каникулы для школьников, которые должны начаться 26 октября,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:55

2020-10-19T14:55

2020-10-19T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

ямал

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Муниципалитетам <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> рекомендовано установить двухнедельные осенние каникулы для школьников, которые должны начаться 26 октября, сообщает региональный оперативный штаб."На заседании регионального оперштаба определили сроки осенних каникул в школах ЯНАО. Всем главам муниципалитетов автономного округа рекомендовано установить плановые осенние каникулы в школах с 26 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.Уточняется, что во всех образовательных учреждениях региона в период каникул будет проводиться санитарная обработка помещений.В начале октября аналогичное решение, связанное с эпидситуацией, приняли власти соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, где школьники также уйдут на двухнедельные осенние каникулы 26 октября.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 18,3 тысячи человек, выздоровели 13,8 тысячи из них, скончались 106 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> ранее продлили до 1 ноября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

ямал

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал