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На Ямале рекомендовали отправить школьников на двухнедельные каникулы
Муниципалитетам Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендовано установить двухнедельные осенние каникулы для школьников, которые должны начаться 26 октября,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:55
2020-10-19T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Муниципалитетам <a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> рекомендовано установить двухнедельные осенние каникулы для школьников, которые должны начаться 26 октября, сообщает региональный оперативный штаб."На заседании регионального оперштаба определили сроки осенних каникул в школах ЯНАО. Всем главам муниципалитетов автономного округа рекомендовано установить плановые осенние каникулы в школах с 26 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.Уточняется, что во всех образовательных учреждениях региона в период каникул будет проводиться санитарная обработка помещений.В начале октября аналогичное решение, связанное с эпидситуацией, приняли власти соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, где школьники также уйдут на двухнедельные осенние каникулы 26 октября.Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 18,3 тысячи человек, выздоровели 13,8 тысячи из них, скончались 106 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> ранее продлили до 1 ноября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал

На Ямале рекомендовали отправить школьников на двухнедельные каникулы

14:55 19.10.2020 (обновлено: 14:56 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости. Муниципалитетам Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендовано установить двухнедельные осенние каникулы для школьников, которые должны начаться 26 октября, сообщает региональный оперативный штаб.
"На заседании регионального оперштаба определили сроки осенних каникул в школах ЯНАО. Всем главам муниципалитетов автономного округа рекомендовано установить плановые осенние каникулы в школах с 26 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что во всех образовательных учреждениях региона в период каникул будет проводиться санитарная обработка помещений.
В начале октября аналогичное решение, связанное с эпидситуацией, приняли власти соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, где школьники также уйдут на двухнедельные осенние каникулы 26 октября.
Коронавирус в ЯНАО с начала распространения инфекции выявили у 18,3 тысячи человек, выздоровели 13,8 тысячи из них, скончались 106 пациентов с COVID-19. Заведения общепита, бары, ТРЦ и кинотеатры возобновили работу в регионе с 1 сентября. Действие режима повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 1 ноября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмал
 
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