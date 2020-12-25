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В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"
В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:00
2020-12-25T16:00
2020-12-25T16:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
михаил мишустин
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V"."Это уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире. Сегодня его делают на четырёх производственных площадках, и пятая сейчас готовится к регистрации", - сказал Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин