https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590946685.html

В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"

В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:00

2020-12-25T16:00

2020-12-25T16:00

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590939058_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_d3d808ee6023b6d6cb151880807ee5df.jpg

СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V"."Это уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире. Сегодня его делают на четырёх производственных площадках, и пятая сейчас готовится к регистрации", - сказал Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин