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В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"
В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:00
2020-12-25T16:00
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V"."Это уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире. Сегодня его делают на четырёх производственных площадках, и пятая сейчас готовится к регистрации", - сказал Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

В России готовится к регистрации пятая площадка по выпуску "Спутника V"

16:00 25.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российского препарата "Гам-ковид-вак" (Спутник V)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании Биокад - одного из предприятий, занимающихся выпуском российского препарата Гам-ковид-вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Это уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире. Сегодня его делают на четырёх производственных площадках, и пятая сейчас готовится к регистрации", - сказал Мишустин.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
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