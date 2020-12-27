https://ria.ru/20201227/shtamm-1591106527.html

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет нового штамма коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет нового штамма коронавируса

В России "английская" мутация коронавируса не представлена, заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:36

2020-12-27T11:36

2020-12-27T13:28

новый штамм коронавируса в британии

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — РИА Новости. В России "английская" мутация коронавируса не представлена, заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.В середине декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса уже нашли в восьми странах. Ряд государств, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что ведомство контролирует ситуацию. Она отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщила, что российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html

https://ria.ru/20201226/pandemic-1591080739.html

великобритания

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новый штамм коронавируса в британии, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания