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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:57
2020-12-28T17:57
2020-12-28T19:05
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.Ограничение на полеты изначально ввели ввели 22 декабря, оно действовало неделю. Кроме того, пассажиров из Соединенного Королевства и Северной Ирландии обязали соблюдать двухнедельный карантин.Решение приняли на фоне распространения нового, так называемого британского штамма коронавируса VUI-202012/01: предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.Случаи заражения VUI-202012/01 уже выявили в Дании, Австралии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Японии, Иордании, Канаде, Южной Корее и финском районе Кюменлааксо, который граничит с Выборгом. Многие страны приостановили транспортное сообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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