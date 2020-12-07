https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588059578.html

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения "Спутника V"

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения "Спутника V"

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:46

2020-12-07T16:46

2020-12-07T19:37

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины против коронавируса "Спутник V". Так, для перевозки препарата будут использовать термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы. Хранить "Спутник V" нужно в морозильных камерах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. При этом оборудование должно обеспечивать температуру минус 18 градусов Цельсия и ниже.Постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, вступает в силу во вторник и будет действовать до 1 марта 2021 года."Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и группы риска.После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19. В Москве, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100.Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsiny-1588029367.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество