Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588059578.html
Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения "Спутника V"
Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения "Спутника V"
Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:46
2020-12-07T19:37
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_0:227:2893:1854_1920x0_80_0_0_3e6eb96858d29cc7dfb010e890487121.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины против коронавируса "Спутник V". Так, для перевозки препарата будут использовать термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы. Хранить "Спутник V" нужно в морозильных камерах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. При этом оборудование должно обеспечивать температуру минус 18 градусов Цельсия и ниже.Постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, вступает в силу во вторник и будет действовать до 1 марта 2021 года."Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и группы риска.После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19. В Москве, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100.Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsiny-1588029367.html
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588039316_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_d9188731f47eb5c73581935a00ebd148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения "Спутника V"

16:46 07.12.2020 (обновлено: 19:37 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины против коронавируса "Спутник V".
Так, для перевозки препарата будут использовать термоконтейнеры, в том числе сумки-холодильники, сухой лед и авторефрижераторы. Хранить "Спутник V" нужно в морозильных камерах, а также в термоконтейнерах с сухим льдом. При этом оборудование должно обеспечивать температуру минус 18 градусов Цельсия и ниже.
Самое важное о бесплатной вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 19:29Инфографика
Самое важное о бесплатной вакцинации от COVID-19 в Москве
Постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, вступает в силу во вторник и будет действовать до 1 марта 2021 года.
"Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и группы риска.
Ампула компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 14:50Распространение нового коронавируса
Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов
После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19. В Москве, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100.
Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.
Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
Лента новостейМолния