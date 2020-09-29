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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html
Собянин объявил двухнедельные каникулы для московских школьников
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией увеличил осенние школьные каникулы. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:27
2020-09-29T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией увеличил осенние школьные каникулы.Согласно распоряжению, с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.Указ распространяется на организации, учредителем которых являются органы исполнительной власти города.По прежнему расписанию каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября.В этот период дистанционных занятий не будет, но школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.На этот же период приостанавливаются посещение детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти Москвы.Детские сады продолжат работать по обычному графику.Собянин объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных, при этом у многих нет симптомов.По словам градоначальника, нужно использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом время каникул лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.Ситуация усложняетсяРанее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем усложняется, как с точки зрения выявляемости больных COVID-19, так и с числом госпитализаций.На прошлой неделе мэр рекомендовал руководителям предприятий и организаций как можно больше работников перевести в дистанционный режим. Также он поручил обеспечить строгое соблюдение мер санэпидбезопасности на рабочих местах и попросил жителей столицы строго соблюдать масочный и перчаточный режим.Кроме того, Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти с 28 сентября в дистанционный формат либо взять отпуск.Также он уточнил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений не заблокируют.Статистика заболеваемостиВ последние дни количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве растет. 29 сентября в столице зарегистрировано 2300 инфицированных.Растет и количество госпитализированных. В столице за минувшие сутки доставили в стационары 969 человек с коронавирусом, тогда как в понедельник в больницы столицы за сутки поступили 795 человек.Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. В соответствии с критериями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидситуации в городе.Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли.<em>ктуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577946492.html
https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577917869.html
"Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией увеличил осенние школьные каникулы." + "Собянин объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных". А вот буквально ВЧЕРА "глава Роспотребнадзора Анна Попова - Среди российских школьников нет заболевших коронавирусом, число бессимптомных носителей вируса не превышает 2%. Они в разных реальностях находятся?
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надоело.у детей каникулы а кто их обслуживает должны сидеть дома за свой счет.Я работаю в школьной столовой и естественно нам это никто не оплатит.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва

Собянин объявил двухнедельные каникулы для московских школьников

15:27 29.09.2020 (обновлено: 17:13 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией увеличил осенние школьные каникулы.
Согласно распоряжению, с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.
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Указ распространяется на организации, учредителем которых являются органы исполнительной власти города.
По прежнему расписанию каникулы должны были продлиться с 7 по 11 октября.
В этот период дистанционных занятий не будет, но школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.
На этот же период приостанавливаются посещение детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти Москвы.
Детские сады продолжат работать по обычному графику.
Собянин объяснил, что дети составляют значительную часть инфицированных, при этом у многих нет симптомов.
"Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — отметил он.
По словам градоначальника, нужно использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом время каникул лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк.
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Ситуация усложняется

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днем усложняется, как с точки зрения выявляемости больных COVID-19, так и с числом госпитализаций.
На прошлой неделе мэр рекомендовал руководителям предприятий и организаций как можно больше работников перевести в дистанционный режим. Также он поручил обеспечить строгое соблюдение мер санэпидбезопасности на рабочих местах и попросил жителей столицы строго соблюдать масочный и перчаточный режим.
Кроме того, Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти с 28 сентября в дистанционный формат либо взять отпуск.
Также он уточнил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений не заблокируют.
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Статистика заболеваемости

В последние дни количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве растет. 29 сентября в столице зарегистрировано 2300 инфицированных.
Растет и количество госпитализированных. В столице за минувшие сутки доставили в стационары 969 человек с коронавирусом, тогда как в понедельник в больницы столицы за сутки поступили 795 человек.
Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидситуации в городе.
Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли.
ктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМосква
 
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