https://ria.ru/20201225/samoizolyatsiya-1590938255.html
Россия ввела карантин на 14 дней для прибывших из Великобритании
Россия ввела карантин на 14 дней для прибывших из Великобритании
Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, следует из постановления Главного государственного... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:30
2020-12-25T15:30
2020-12-25T15:55
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии в Россию должны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, следует из постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, которое опубликовано на официальном портале правовой информации."Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу со следующего дня после опубликования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/shtamm-1590702385.html
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туризм, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, северная ирландия, здоровье - общество, великобритания, общество